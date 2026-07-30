تكليف عادل الياسري برئاسة هيئة الوطنية للاستثمار (وثيقة)

وجاء في وثيقة وقعها مدير ، "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى توجيه رئيس ، تقرر تكليف عادل داخل محمد بمهام تسيير أعمال ".

وكان صوت، قبل أيام، على إعفاء رئيس للاستثمار من منصبه، بعد استجوابه غيابياً.

أدناه نص الوثيقة..