السوداني في ذكرى الإبادة الجماعية للبارزانيين: تضحيات العراقيين مهدت الطريق للنظام الديمقراطي

وقال في بيان ورد لـ : "في الذكرى الثالثة والأربعين لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام الدكتاتوري بحق البارزانيين، نستذكر واحدةً من أبشع الجرائم التي استهدفت أبناء شعبنا العراقي، ومحاولةً يائسةً لكسر إرادة العراقيين والنيل من قيم التعايش والكرامة الإنسانية".وأضاف: "نستذكر هذه الفاجعة الأليمة وفاءً لدماء الشهداء، وتأكيداً على أن العدالة والإنصاف وصون الإنسانية هي الأساس في بناء الدولة، وأن تضحيات العراقيين جميعاً، بمختلف مكوناتهم، كانت الطريق نحو الحرية وإقامة النظام الديمقراطي الاتحادي".وختم السوداني بالترحم على أرواح الشهداء، مؤكداً أن "هذه الذكرى ستبقى حافزاً لمواصلة العمل من أجل عراق قوي، موحد، كامل السيادة، يحفظ حقوق جميع أبنائه، ولا مكان فيه للاستبداد أو التمييز".