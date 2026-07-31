رئيس الوزراء: مستمرون بالعمل لمواجهة التحديات من أجل عراق قوي كامل السيادة

وقال في تدوينة على منصة (X) وتابعتها ، "تمرّ على ذاكرة شعبنا العراقي عامة، وشعبنا الكردي خاصة، الذكرى الـ 43 لجريمة النظام البعثي ضد الكردية بالإبادة الجماعية بحق البارزانيين، ضمن سلسلة القمع ومحاولات سحق الهويّة، ونشر المقابر الجماعية وبثّ الرّعب، التي فشلت بالنهاية في كسر إرادة شعبنا العراقي الرافضة للطغيان والدكتاتورية".وأضاف: "اننا إذ نعزي شعبنا الكردي، وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي مقدمتهم بهذه المناسبة المؤلمة، فإننا نعبر عن اعتزازنا بتلك التضحيات العظيمة التي أسهمت، مع تضحيات العراقيين من جميع المكونات، في بزوغ الحرية وتأسيس نظامنا الديمقراطي الاتحادي الذي ينعم فيه الجميع بالحقوق الدستورية والكرامة والاحترام"، مؤكدا على "استمرار العمل الوطني المخلص لمواجهة كل التحديات، من أجل عراقٍ قويٍ حرٍ كامل السيادة".