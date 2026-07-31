مصدر مسؤول لـ السومرية: ما يُتداول بشأن تهديد رئيس الوزراء بالاستقالة عارٍ عن الصحة

وقال المصدر لـ ، ان "رئيس مستمر وملتزم بمواصلة أداء مسؤولياته الدستورية وقيادة عمل الحكومة لتنفيذ برنامجها وأولوياتها الوطنية".واضاف أن "ما يُتداول بشأن التهديد بالاستقالة عارٍ عن ولا يستند إلى أي أساس"، مشيرا إلى أن "الأخبار المنسوبة إلى مصادر مجهولة لا تمثل موقفا رسميا ولا يمكن التعويل عليها".