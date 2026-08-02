اجتماع عراقي اردني مصري مرتقب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير الخارجية ، أجرى اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر ".وأعرب حسين عن "إدانة جمهورية للهجوم الذي استهدف سفينتين داخل ميناء دمياط بواسطة طائرة مسيّرة"، مؤكداً "تضامن العراق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ورفضه لكل ما من شأنه تهديد أمن المنشآت المدنية وسلامة الملاحة".وتابعت ان "الجانبين بحثا الاستعدادات للاجتماع المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمّان يوم الأربعاء المقبل، لبحث التطورات المتعلقة بمدينة "، مؤكدين "أهمية تنسيق المواقف العربية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".وتابعت ان "الوزيرين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما التطورات المرتبطة بالصراع في "، موضحة ان "الجانبين شددا على أن الحلول المستدامة تكمن في العودة إلى المفاوضات واعتماد الوسائل السلمية والحوار لتسوية الخلافات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".وتطرق حسين إلى "الأوضاع في العراق، والعلاقات العراقية-الخليجية"، كما استعرض سياسة برئاسة رئيس ، ، ولا سيما ما يتعلق بقرار حصر السلاح بيد الدولة.