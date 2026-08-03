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الزيدي: سنواصل حماية العراق وحصر السلاح وتجفيف منابع الفساد
سياسة
2026-08-03 | 03:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
525 شوهد
السومرية نيوز
ـ سياسي
اكد رئيس
مجلس الوزراء
،
علي الزيدي
، اليوم الإثنين، مواصلة حماية سيادة
العراق
وحصر السلاح بيد الدولة وتجفيف منابع الفساد.
وقال
الزيدي
في منشور على منصة اكس وتابعته
السومرية نيوز
، انه "بالذكرى السنوية للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم
داعش
الإرهابي بحق أهلنا الإيزيديين وسائر مكونات شعبنا، نستذكر واحدةً من أبشع الجرائم التي هزّت ضمير الإنسانية".
وتابع، أن "الوفاء للضحايا يكون بتحقيق العدالة، والكشف عن مصير المختطفين، ورعاية الناجيات، وإعادة إعمار
سنجار
وتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين"، لافتا الى ان "الذكرى تتزامن هذه الذكرى الأليمة مع إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بما تحمله من قيم خالدة في مناهضة الظلم والانتصار للحق والسلام".
واردف
رئيس الوزراء
: "انه " نستحضر تضحيات قواتنا الأمنية بجميع صنوفها، وبإسناد الأشقاء والأصدقاء والتحالف الدولي، في تحقيق النصر على داعش، ونؤكد أن الدولة ستبقى الضامن لحقوق جميع أبنائها ستواصل حماية سيادة
العراق
، وحصر السلاح بيد الدولة، وتجفيف منابع الفساد، والمضي في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة، بما يضمن كرامة جميع العراقيين ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً".
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