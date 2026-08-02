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العراق يعرب عن أمله بإعادة فتح مضيق هرمز بأقرب وقت
سياسة
2026-08-02 | 17:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
246 شوهد
أعرب وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
، عن أمله بإعادة فتح
مضيق هرمز
في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال اتصال مع نظيره الإيراني
عباس عراقجي
.
وقالت الخارجية العراقية في بيان، "بحث وزير الخارجية
فؤاد حسين
، مساء الأحد، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية
عباس عراقجي
، آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في
مضيق هرمز
خلال اليومين الماضيين، وانعكاساتها على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي".
وأضاف البيان أن حسين "أعرب عن ترحيب
العراق
بالعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية القضايا العالقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
كما تناول الاتصال الهجمات العسكرية الأخيرة التي استهدفت العراق، حيث جرى التأكيد على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.
من جانبه، استعرض
وزير الخارجية الإيراني
آخر المستجدات المتعلقة بالموقف الراهن، وأطلع وزير الخارجية العراقي على الجهود والمباحثات الجارية للتوصل إلى تفاهمات من شأنها الإسهام في إعادة فتح مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية.
وأكد حسين أن العراق يتابع عن كثب التطورات الجارية، ويأمل في التوصل إلى تفاهمات تسهم في إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، كما شدد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين إزاء التطورات المتسارعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الحوار، وفق البيان.
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