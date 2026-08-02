العراق يعرب عن أمله بإعادة فتح مضيق هرمز بأقرب وقت

أعرب وزير الخارجية العراقي ، عن أمله بإعادة فتح في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال اتصال مع نظيره الإيراني .

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وقالت الخارجية العراقية في بيان، "بحث وزير الخارجية ، مساء الأحد، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في خلال اليومين الماضيين، وانعكاساتها على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي".

وأضاف البيان أن حسين "أعرب عن ترحيب بالعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية القضايا العالقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



كما تناول الاتصال الهجمات العسكرية الأخيرة التي استهدفت العراق، حيث جرى التأكيد على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.



من جانبه، استعرض آخر المستجدات المتعلقة بالموقف الراهن، وأطلع وزير الخارجية العراقي على الجهود والمباحثات الجارية للتوصل إلى تفاهمات من شأنها الإسهام في إعادة فتح مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية.



وأكد حسين أن العراق يتابع عن كثب التطورات الجارية، ويأمل في التوصل إلى تفاهمات تسهم في إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، كما شدد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين إزاء التطورات المتسارعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الحوار، وفق البيان.