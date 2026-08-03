الرئيس السوري يستقبل نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق

ومن المقرر أن يقيم الجانبان جلسة مباحثات موسعة لبحث آفاق العلاقات بين والعراق وإقليم ، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.ومن المنتظر أن تركز المباحثات الثنائية على ملف أمن الحدود المشتركة، والتطورات الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى ملف اللاجئين السوريين في ، والتبادل الاقتصادي، فضلاً عن مستجدات مسار الحوار بين والقوى الكردية.وتأتي هذه الزيارة امتداداً لسلسلة لقاءات جمعت والشرع، ركزت في مجملها على التطورات السياسية والأمنية على الساحة السورية، وتعميق العلاقات مع والإقليم، ومواصلة التنسيق المشترك في مواجهة بقايا تنظيم " ".