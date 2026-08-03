ايران: علاقاتنا مع العراق في أفضل حالاتها

وقال عراقجي، للوكالة الرسمية، وتابعته ، خلال زيارته إلى للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، إن "الزيارة الأربعينية تمثل مناورة كبرى تعكس وحدة الشعبين العراقي والإيراني وعمق الروابط الدينية والعقائدية بينهما".وأضاف أن "الزيارة الأخيرة لرئيس إلى شهدت مباحثات مثمرة، مؤكداً أن التعاون المشترك يشمل تنسيق المواقف السياسية، والملفات الاقتصادية والتجارية، وتأمين الحدود وتنظيم الحركة عبرها، فضلاً عن تطوير خطوط الترانزيت المشتركة".