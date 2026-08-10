رئيس الوزراء يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة

أعلن ، اليوم الاثنين، عن قرب استكمال تشكيلة الحكومة وذلك خلال اجتماع للاطار التنسيقي.

وجاء في بيان للاطار التنسيقي، "عقد الاطار التنسيقي اليوم الاثنين اجتماعه الدوري رقم 287 في مكتب ، وبحضور السيد رئيس السيد ".

وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "تداول مستجدات الاوضاع المحلية في الجانبين الحكومي والتشريعي"، وناقش الاجتماع الوضع الخدمي والامني في البلاد والمنطقة.

وأضاف البيان أن "السيد أعلن عن قرب استكمال تشكيلة الحكومة".