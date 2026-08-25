أسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع

وقال المياحي لـ ، ان "موضوع استكمال الكابينة الوزارية مهمن حيث ان حسمت لقاسم عطا الا انه لم يمرر داخل بسبب الاعتراض على التصويت والخروقات التي شهدتها الجلسة بهدف التشويش على حسم منصب الوزارة"، مبينا انه "لا يوجد أي اسم مرشح للداخلية غير قاسم عطا".وأضاف ان "مرشح هو عارف "، مشيرا الى ان "انشغال الحكومة في محاربة الفساد اثر على حسم الوزارات".ودعا الحكومة الى "المضي بإكمال الكابينة الوزارية ومنح كل كتلة استحقاقاتها الانتخابية".