علماء يحذرون من حدوث توهجات شديدة على الشمس تبلغ 80 بالمئة

ويشير العلماء، إلى أن "نشوء مركز نشط جديد على الشمس خلال الـ 24 ساعة الماضية أدى إلى اقتراب مستوى احتمال حدوث توهجات شمسية شديدة إلى نسبة 80 بالمئة، وهو قريب من الحد الأقصى النظري".وتجدر الإشارة إلى أن التوهجات الشمسية في أوئل شهر ايار أدت إلى أطول وأقوى عاصفة مغناطيسية على الأرض منذ عام 2005، التي وصلت إلى مستويات الطاقة القصوى G5 ليلة 11 ايار. وفي وقت لاحق، سجل علماء الفلك سلسلة أخرى من التوهجات القوية على الشمس.ويذكر أن التوهجات الشمسية تقسم إلى خمس فئات اعتمادا على شدة الأشعة السينية- A وB وC وM وX. يتوافق الحد الأدنى للفئة A0.0 مع قوة إشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانو واط لكل متر مربع. وتزداد في كل فئة عشرة أضعاف. وتكون التوهجات عادة مصحوبة بانبعاثات البلازما الشمسية التي يمكن أن تؤدي سحبها التي تصل إلى الأرض إلى إثارة عواصف مغناطيسية.