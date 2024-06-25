لماذا يُعتبر الأوميغا 3 من أهم العناصر الغذائية لجسم الإنسان؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
فرصة أخيرة
من
09:00 AM
الى
10:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لقاء سعودي إيراني في طهران
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-492046-638549007782860121.jpg
لماذا يُعتبر الأوميغا 3 من أهم العناصر الغذائية لجسم الإنسان؟
علم وعالم
2024-06-25 | 04:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
515 مشاهدة
تُعّد الأحماض الدهنية من نوع الأوميغا 3 أحد العناصر الغذائية المهمة، ويحصل عليها الإنسان من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية، فالجسم غير قادر على إنتاجها ذاتيًا.
ما هو الأوميغا 3؟
هو حمض دهني موجود بوفرة في الأسماك، وهي المادة المسؤولة عن إنتاج العديد من المواد التي تحافظ على توازن الكثير من العمليات الحيوية في الجسم، مثل ضغط الدم وحرارة الجسم والالتهابات والألم وتخثر الدم والحساسية.
كما أن أوميغا 3 يُعد من أحد المكملات الهامة جدًا للأطفال والرضع، وذلك بسبب الدور المهم الذي يلعبه في النمو السليم للدماغ من المرحلة الجنينية في الرحم، وله دورًا لا يقل أهمية عند الأطفال المصابين بصعوبات التعلم، واضطرابات التركيز، وحتى الاضطرابات السلوكية.
فوائد الأوميجا 3:
1- تعزيز صحة القلب
أثبتت العديد من الأبحاث أن زيادة استهلاك زيت السمك وهو أحد مصادر الأوميغا 3 قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والحد من مخاطر الإصابة بقصور القلب، ويؤدي لانخفاض معدل الوفيات.
كما يؤثر بشكل إيجابي على وظيفة البطانة القلبية، مما يقلل من احتمالات الإصابة بمرض الرجفان البُطَيْني.
2- خفض مستويات الدهون الثلاثية
يحمي الأوميغا 3 من تصلب الشرايين، وذلك لأنه يقلل من كميات الدهون الثلاثية، وقد تبين أن العلاج بجرعة تتراوح بين 3 و4 غرام من زيت السمك في اليوم الواحد أدى إلى خفض مستوى الدهون الثلاثية بنسبة متوسطة تصل إلى 30%.
3- تقليل خطر الولادة المبكرة
أظهرت الأبحاث أن الحوامل اللواتي اللواتي هنّ عرضة لخطر الولادة المبكرة تم علاجهن بجرعة من زيت السمك تبلغ 2.7 غرام في اليوم، وقد عانين بشكل أقل من الولادة المبكرة.
كما يجب التنويه إلى أن نقص استهلاك أوميغا 3 أثناء الحمل يسبب نقص حمض الدوكوساهكساينويك (Docosahexaenoic acid) لدى المرأة الحامل، ما قد يزيد من احتمالية الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.
4- المساهمة في محاربة الاكتئاب
أظهرت عدة أبحاث العلاقة بين استهلاك أوميغا 3 والاكتئاب، فتبين أنه:
كلما زاد استهلاك الأسماك ومنتجاتها ينخفض معدل الإصابة بالاكتئاب.
كلما زاد استهلاك أوميغا 3 فإن نسبة الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة عند النساء، والاضطرابات السلوكية تصبح أقل.
5- المساعدة في علاج الالتهابات
ثبتت فاعلية الحمض الدهني الأوميغا 3 في الوقاية من عدة أمراض وعلاجها، حيث أشارت عدة دراسات إلى الدور الأساسي الذي يلعبه الأوميغا 3 في بعض حالات الالتهاب فهو يُساهم في الآتي:
- تخفيف أعراض الالتهابات في الرئة، مثل الربو.
- تحسين حالة المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل.
- منع إنتاج المركبات المحفزة للالتهاب، والتقليل من أعراض التهابات المفاصل وآلامها وتصلبها خلال ساعات الصباح.
6- تعزيز صحة الدماغ
إن تزويد الجسم بكفايته من الأوميغا 3 بانتظام هو أمر هام للحفاظ على الدماغ وحمايته خلال الحياة، والحد من تدهور وتراجع القدرات المعرفية الذهنية والتفكيرية مع التقدم في العمر، حيث يبدأ مستوى أوميغا 3 في خلايا الدماغ بالانخفاض مع تقدم العمر، مما يؤدي لزيادة مخاطر الإصابة بالخَرَف ومرض الزهايمر، لذا يُنصح بإضافته إلى النظام الغذائي دائمًا لضرورته الصحية.
مصادر الأوميغا 3:
يتواجد الحمض الدهني الأوميجا 3 في العديد من الأطعمة، وأبرزها الآتي:
الأسماك، خاصةً أسماك السلمون والتونة والسردين.
الزيوت النباتية، مثل: زيت بذور الكتان، وزيت فول الصويا.
الأطعمة المدعمة، مثل: بعض أنواع البيض، واللبن، والعصائر، والحليب.
مخاطر نقص أوميغا 3:
يسبب نقص أوميجا 3 العديد من المشكلات، منها الآتي:
- مشكلات في الشعر، والأظافر، والجلد.
- الشعور بالتعب، ومشكلات في النوم.
- قلة التركيز والانتباه.
- وجع المفاصل، وتشنج الأقدام.
- اضطرابات في الدورة الشهرية عند النساء.
تطرقت الدكتورة فرح الخياط في حلقة "بيوتيك" لموضوع الأوميغا 3 وشرحت بالتفاصيل أهميته وفوائده. شاهدوا الحلقة كاملة عبر
النقر هنا
.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدفاع المدني تحذر من "قنابل موقوتة" في شوارع بغداد
محليات
28.02%
12:59 | 2024-06-23
الدفاع المدني تحذر من "قنابل موقوتة" في شوارع بغداد
12:59 | 2024-06-23
اخر التطورات بشأن نتائج الثالث المتوسط
محليات
26.46%
01:50 | 2024-06-24
اخر التطورات بشأن نتائج الثالث المتوسط
01:50 | 2024-06-24
"فصول عشائرية" عراقية في لندن.. ما القصة؟
محليات
24.83%
06:26 | 2024-06-24
"فصول عشائرية" عراقية في لندن.. ما القصة؟
06:26 | 2024-06-24
بجريمة بشعة.. محام قتل والدته واشقائه وقطّع جثثهم وألقى بعضها للكلاب
منوعات
20.69%
08:56 | 2024-06-24
بجريمة بشعة.. محام قتل والدته واشقائه وقطّع جثثهم وألقى بعضها للكلاب
08:56 | 2024-06-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة شاطئ التاجي الكاظمية بغداد - الحلقة ٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-25
ناس وناس
منطقة شاطئ التاجي الكاظمية بغداد - الحلقة ٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-25
طل الصباح
فقره وتر - شنو لي يضوجك؟ 25-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-25
طل الصباح
فقره وتر - شنو لي يضوجك؟ 25-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-25
الهوا الك
استشارات قانونية لامور حياتية - الحلقة ١٠ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-24
الهوا الك
استشارات قانونية لامور حياتية - الحلقة ١٠ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-24
منتدى سومر
اعرف واطلب 24-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-24
منتدى سومر
اعرف واطلب 24-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-24
Morning Live
الديكور المنزلي يستحوذ على اهتمام النساء - حلقة ٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-24
Morning Live
الديكور المنزلي يستحوذ على اهتمام النساء - حلقة ٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-24
عشرين
لهيب الطقس يشعل محافظات العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-23
عشرين
لهيب الطقس يشعل محافظات العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-23
خط أحمر
اجهز على بنت اخته ليهرب من دينه - الحلقة ١٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-23
خط أحمر
اجهز على بنت اخته ليهرب من دينه - الحلقة ١٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-23
جات بالليل
30 ثانية 23-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-23
جات بالليل
30 ثانية 23-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة شاطئ التاجي الكاظمية بغداد - الحلقة ٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-25
ناس وناس
منطقة شاطئ التاجي الكاظمية بغداد - الحلقة ٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-25
طل الصباح
فقره وتر - شنو لي يضوجك؟ 25-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-25
طل الصباح
فقره وتر - شنو لي يضوجك؟ 25-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-25
الهوا الك
استشارات قانونية لامور حياتية - الحلقة ١٠ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-24
الهوا الك
استشارات قانونية لامور حياتية - الحلقة ١٠ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-24
منتدى سومر
اعرف واطلب 24-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-24
منتدى سومر
اعرف واطلب 24-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-24
Morning Live
الديكور المنزلي يستحوذ على اهتمام النساء - حلقة ٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-24
Morning Live
الديكور المنزلي يستحوذ على اهتمام النساء - حلقة ٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-24
عشرين
لهيب الطقس يشعل محافظات العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-23
عشرين
لهيب الطقس يشعل محافظات العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-23
خط أحمر
اجهز على بنت اخته ليهرب من دينه - الحلقة ١٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-23
خط أحمر
اجهز على بنت اخته ليهرب من دينه - الحلقة ١٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-23
جات بالليل
30 ثانية 23-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-23
جات بالليل
30 ثانية 23-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ارتفع استهلاك البنزين في سيارتك مع ارتفاع الحرارة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
اتخذت إجراءات احترازية
اتخذت إجراءات احترازية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.