العراق ضمن "الثلث الأول" بقائمة البلدان الأكثر امانًا في 2024

ومن بين 188 دولة حول العالم، جاء العراق بالمرتبة 61 عالميًا، بعدد نقاط بلغ حوالي 82 نقطة من اصل 100 نقطة.وعلى الصعيد العربي، جاء العراق بالمرتبة السابعة بعد كل من الامارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، قطر، وفقا لمجلة سي وورلد.وفي المرتبة الأولى عالميًا، جاءت أندورا بصفتها البلد الأكثر امانا عالميًا، فيما جاءت فلسطين بالمرتبة الأخيرة بقائمة الأمان مايجعلها اخطر بلد في العالم لعام 2024، وبعدد نقاط بلغ 40 نقطة من 100.