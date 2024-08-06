مؤشر "قادة بحوث العلوم الطبيعية".. العراق في مرتبة متأخرة بـ9 مقالات فقط

وبحسب المؤشر فأن العراق جاء بالمرتبة 129 عالميًا من أصل 186 دولة، وبلغ عدد مساهماته بنشر المقالات البحثية في مجلات العلوم الطبيعية والعلوم الصحية عالية الجودة، والتي يتم اختيارها بناءً على السمعة من قبل مجموعة مستقلة من الباحثين.وبلغ عدد المقالات البحثية المنشورة من قبل العراق بهذا النوع من المجلات العلمية، 9 بحوث فقط، وبنسبة مساهمة تبلغ 0.69%.وعربيا جاء العراق بالمرتبة 11 عربيًا، بعد كل من السعودية، الامارات، مصر، قطر، سلطنة عمان، الأردن، تونس، الكويت، سوريا، والجزائر.