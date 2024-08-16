مرتبة العراق عالميًا وعربيًا بقائمة "الدول التي لا تستسلم أبدًا"

ويعتمد مؤشر "الدول التي لا تستسلم أبدًا" على تقييم الدول بناء على مجموعة عوامل، مثل القيم المجتمعية، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، والمرونة التاريخية، ويعكس المؤشر تصميم كل دولة وقدرتها الإجمالية على التغلب على الأزمات المستمرة، مع التركيز على المرونة والاستقرار على المدى الطويل.وحل العراق بالمرتبة 91 من اصل 100 دولة عالميًا، اما عربيا فجاء العراق بالمرتبة التاسعة عربيا، حيث جاءت الامارات الأولى عربيا وبالمرتبة 32 عالميًا، تليها مصر، السعودية، الأردن، المغرب، قطر، البحرين، لبنان، ثم العراق، ثم تونس، ثم عمان.