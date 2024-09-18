تلسكوب "هابل" يكشف سراً جديداً عن الثقوب السوداء.. ما القصة؟

وهذا الاكتشاف مهم لفهم كيفية تشكل الثقوب السوداء الهائلة، والتي يزيد وزنها على مليار شمس، بعد وقت قصير من الانفجار العظيم.وحاليا، لا يعرف العلماء كيفية تشكل الثقوب السوداء الأولى، إنهم يعرفون أن بعض الثقوب السوداء الهائلة كانت موجودة بعد أقل من مليار عام من الانفجار العظيم، لكن تفاصيل تكوينها لا تزال لغزا.ووجد الباحثون في الدراسة أن العديد من الثقوب السوداء المكتشفة حديثًا كانت أكثر ضخامة مما توقعه العلماء في ذلك الوقت المبكر، مما يشير إلى أنها إما تشكلت بكتلة كبيرة أو نمت بسرعة.واستخدم فريق هابل لمسح المجرات الخافتة، وقياس التغيرات في السطوع، والتي أشارت إلى ثقوب سوداء، وحددوا عددًا من الثقوب السوداء أكبر مما وجدته دراسات سابقة.ومن المحتمل أن تكون هذه الثقوب السوداء قد تشكلت من نجوم ضخمة انهارت خلال الكون المبكر، حيث إن النجوم اللاحقة كانت متأثرة بعناصر من أجيال سابقة من النجوم، وتشمل طرق التكوين المحتملة الأخرى انهيار سحب واندماج النجوم.وبفضل هذه المعلومات الجديدة، يمكن للعلماء إنشاء نماذج لفهم كيفية تطور المجرات والثقوب السوداء معا.