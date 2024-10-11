هل سيؤثر علينا؟.. نجم عملاق من مجرتنا يمكن أن ينفجر في أية لحظة!

وبطبيعة الحال، فإن انفجار مثل هذا النجم لن يمر دون أن يخلف أثرا ودون أن يلاحظه أحد. وسيكون انفجاره حادثة ستطال الناس العاديين، وليس مجرد دائرة ضيقة من علماء الفلك الذين لديهم أجهزة وأدوات يرصدون من خلالها ما هو مخفي عن أعيننا.فدعونا نقيّم ما ينتظر هذا النجم البعيد وكيف تتغير سماؤنا الليلية في حال انفجاره.وقد دخلت بتلغيزي ما يسمى بمرحلة العملاق . والنجوم مثله هي مسنة تجد صعوبة في الحفاظ على قوقعتها.ويوما ما سوف تتحول الشمس إلى عملاق أحمر. وسوف تنمو وتصل إلى مدار الأرض وستختفي أرضنا في جوف الشمس، لكن هذا الحدث الكارثي لا يزال على بعد أكثر من 4 مليارات سنة. ثم ستصبح الشمس قزما أبيض، وتتخلص من قشرتها. ولن يكون سطوع القزم الأبيض كافيا لدعم الحياة.ومع ذلك، فبعد مرحلة العملاق الأحمر، سيكون تطور الشمس وبتلغيزي مختلفا تماما. وسبب ذلك هو الكتلة التي بكثير من كتلة نجمنا. وقد "ابتلع" بتلغيزي في السابق نجما بحجم شمسنا، لذلك تحول إلى عملاق قوي.لكن، لا تتخلص مثل هذه النجوم من المادة الزائدة بهدوء وسلام، وتنفجر وتلقي غلافها فجأة في الفضاء الخارجي. وتسمى هذه الظاهرة انفجار السوبرنوفا (المستعر الأعظم).وإذا كانت هناك حياة في نطاق يصل إلى 50 سنة ضوئية بالقرب من بتلغيزي فهي في خطر كبير.إذن فإن بتلغيزي سوف ينفجر، وقد يحدث ذلك في أية لحظة، لأن وضعه غير مستقر، وقد نصبح شاهدين على هذه الكارثة الكونية.ومن المستحيل التنبؤ بدقة بوقت الانفجار. وتشير الحسابات الرياضية إلى أن هذا يمكن أن يحدث في الفترة من "اليوم" إلى 10 آلاف سنة.لكن لحسن الحظ أننا بعيدون تماما عن منطقة الكارثة الكونية المستقبلية.والمنطقة الخطرة لانفجار مثل هذا النجم هي 50 سنة ضوئية. هذه هي المسافة التي سيصلها الإشعاع الكوني. والمسافة من الأرض إلى بتلغيزي تزيد عن 650 سنة ضوئية.وفي الأيام الأولى من الكارثة، ستتوهج سماء الليل على الأرض، كما تتوهج أثناء النهار تقريبا.وسيكون ضوء النجم أكثر سطوعا من ضوء القمر المكتمل. وسيرى الناس في السماء جسما مشابها في اللمعان للقمر المكتمل. وستستمر هذه الظاهرة لمدة شهر على الأقل، وبعد ذلك سوف تنحسر. وسينطفئ النجم نهائيا بعد حوالي عام.