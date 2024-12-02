لحماية قلبك من الامراض عليك بهذا النظام الغذائي

الدراسة شملت متابعة أكثر من 200 ألف بالغ على مدى 30 عاما (تم سؤالهم عن عاداتهم الغذائية كل 4 سنوات)، وجد الباحثون الأمريكيون أن الأفراد الذين استهلكوا كميات من البروتينات النباتية، مثل الفاصوليا والعدس والمكسرات، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية، وهي الحالة التي يحدث فيها تراكم الدهون في الشرايين مما يعيق تدفق الدم إلى القلب. ويعد هذا التراكم أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية والوفيات المرتبطة بأمراض القلب.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا كميات من البروتين النباتي شهدوا انخفاضا بنسبة 28% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، و36% في خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.وأوضح فريق البحث أن الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في البروتينات النباتية تساهم في منع انسداد الشرايين، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام. وأضافت الدراسة أن تجنب اللحوم والمصنعة قد يكون من أكثر الطرق فعالية للوقاية من هذه الأمراض.وقال البروفيسور فرانك هو، خبير التغذية في جامعة هارفارد، إن معظم الناس بحاجة إلى التحول تدريجيا إلى البروتينات النباتية. وأوصى بتقليل استهلاك اللحوم والمعالجة وزيادة تناول المكسرات والبقوليات لتحسين صحة القلب.وأضافت أندريا غلين، أستاذة التغذية في جامعة نيويورك، أن نتائج الدراسة أظهرت أن تقليل البروتين الحيواني وزيادة البروتين النباتي يمكن أن يكون أكثر فعالية في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.