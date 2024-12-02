غدا.. الخبير الهولندي يحذر من زلزال قوي ومدمر

وكشف عالم الزلزال الهولندي الشهير عن أحدث توقعاته، عبر صفحته الرسمية التواصل الاجتماعي، موضحا احتمالية وقوع هزة أرضية دون أن يذكر مكان أو محددة في العالم.وقال العالم الهولندي: "راقب.. يمكن أن يؤدي التقارب بين الهندسة القمرية الحرجة في 1-2 كانون إلى حدوث قوي وكبير يوم 3 كانون الاول".وأشار إلى أن "كوكب الأرض حاليا يقع في نقطة التقاء مجموعة من الكواكب، وهي كوكب المشتري، الزهرة، المريخ، وكوكب عطارد".وقد أوضح عالم الزلازل خلال الأيام الماضية "حدوث عملية تقارب ضيق وتقاطع لبعض الكواكب، ما يؤدي إلى حدوث قوي ونشط في إحدى دول العالم".وحذر جميع متابعيه من حدوث نشاط زلزالي تتراوح قوته من نشاط قوي إلى نشاط كبير، إلى ضرورة توخي الحذر وتفعيل حالة التأهب الإضافية بين الأفراد، على الرغم من أنه لم يحدد أي منطقة تصاب بهذا النشاط الزلزالي.