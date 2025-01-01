علماء: قرص الشمس سيبدو أكبر في عام 2025

ووفقا للعلماء يجب دراسة الشمس باستخدام التلسكوب أو الأجهزة البصرية الأخرى من خلال مرشح شمسي لحماية من الحروق.ويقول مصدر في القبة السماوية: "ستكون الأرض في الرابع من يناير، في أقرب نقطة من الشمس، ما سيسمح لنا بمراقبة قرص للشمس في عام 2025".وستقترب الأرض قدر الإمكان من الشمس يوم 4 يناير، حيث ستكون المسافة الفاصلة بينهما 147.099.586.3 كلم. وستمر الأرض بأبعد نقطة في مدارها عن الشمس يوم 5 يوليو 2025، وحينها ستكون المسافة بينهما 152,096,155.2 كيلومتر. إذا قارنا صور الشمس الملتقطة في هذه التواريخ، فسيظهر قرص الشمس بنسبة 3 بالمئة من قرص الشمس في يوليو.ووفقا للعلماء أن تغير المسافة بين الأرض والشمس ليست السبب في بداية الصيف أو على الأرض لأن الذي يؤثر في تغير الفصول هو ميل محور الأرض عن المستوى المداري. وفي الواقع تكون الأرض في فصل أقرب إلى الشمس، وأبعد في فصل الصيف، بحسب "روسيا اليوم".ويشير العلماء إلى أن طول النهار في خط عرض سيزداد في يناير من 7 ساعات و07 دقائق في بداية الشهر إلى 8 ساعات و34 دقيقة.