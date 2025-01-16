تسبب السرطان.. حظر استخدام "الصبغة الحمراء" في المنتجات الغذائية

والصبغة الحمراء رقم 3 هي مادة مضافة صناعية مصنوعة من البترول وتعرف كيميائياً باسم إريثروسين، وتستخدم لإعطاء الأطعمة والمشروبات لون أحمر كرزي لامع، فيما يأتي هذا القرار بناءً على عريضة قدمت في 2022، والتي أشارت إلى ارتباط هذه المادة بالسرطان.وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الشركات المصنعة التي تستخدم اللون رقم 3 في الأغذية والأدوية المتناولة لديها مهلة حتى 15 يناير/كانون الثاني 2027 و18 يناير/كانون الثاني 2028 على التوالي لإعادة صياغة منتجاتها، كما يجب أن تتوافق الأغذية المستوردة إلى مع المتطلبات.وقال كين كوك، المؤسس المشارك ورئيس مجموعة العمل البيئي، في بيان صحفي : "يمثل القرار "انتصارًا هائلاً" لصحة وسلامة المستهلك".وتم العثور على الصبغة الحمراء رقم 3 في عشرات من منتجات الحلوى والأطعمة والمشروبات على الأقل، ولكن بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة إما لم تستخدم هذه المادة المضافة أبدًا أو توقفت بالفعل عن استخدامها.وتستخدم بعض الشركات بدلاً من ذلك الصبغة الحمراء رقم 40، والتي تعتبر بديلاً صحيًا حيث لم يتم ربطها على نطاق واسع بالسرطان في الحيوانات، لكن حتى هذه المادة حظرتها ولاية كاليفورنيا في الأطعمة والمشروبات المباعة في المدارس العامة بسبب المخاوف من ارتباطها بصعوبات السلوك والانتباه بين الأطفال.