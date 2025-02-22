عالم: البشر سوف يعودون بالزمن الى الوراء خلال 5 سنوات

على سبيل المثال، مع استمرار تقدم الابتكارات الطبية، سنظل نتقدم في العمر عامًا واحدًا خلال العام، لكن متوسط العمر المتوقع لدينا سيرتفع، بعام وشهرين مثلا، مما يعني أننا سنستعيد شهرين من الحياة عمليًا.يقول راي كرزويل، المهندس السابق في جوجل والمتخصص البارز في مستقبل الذكاء الاصطناعي، إنه يعتقد أن البشرية ستحقق سرعة الهروب من طول العمر بحلول عام 2029، مشيرا: "بعد عام 2029، ستعود إلى الوراء أكثر من عام، ستعود إلى الوراء في الزمن، بمجرد أن تتمكن من العودة إلى الوراء لمدة عام على الأقل، تكون قد وصلت إلى سرعة الهروب من طول العمر".قد يبدو هذا وكأنه مستقبل قريب بشكل ملحوظ، لكن كيرزويل يبدو مقتنعاً بذلك، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن التقدم الطبي يبدو متسارعاً.لا شك أن التقدم الطبي نجح في إنقاذ أرواح لا حصر لها، وساعد بشكل واضح في إطالة متوسط العمر المتوقع، وخاصة في أكثر أجزاء العالم تقدماً، ولكن من الأهمية معرفة أن متوسط العمر المتوقع لا يعني "طول العمر"، وأن مفهوم سرعة الإفلات من طول العمر يركز على متوسط العمر، وتحقيق هذا المفهوم ليس مثل تحقيق الخلود.ويشير التقرير الى ان الطب يتقدم بسرعة، وكذلك التكنولوجيا، وإذا كان للماضي أن يقول أي شيء عن المستقبل، فمن المرجح أن تستمر هذه التطورات في إطالة متوسط العمر المتوقع، ولكن على الرغم من جاذبية فكرة سرعة الهروب من طول العمر، إلا أنها لا تزال مجرد تنبؤ في الوقت الحالي.