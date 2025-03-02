نصائح لمرضى السكري والضغط خلال رمضان

ويقول أحمد شبانة استشاري القلب والأوعية الدموية في تصريحات لصحف عربية، إن مرضى السكر والضغط يجب تنظيم علاجهم خلال شهر رمضان، لأن الأدوية تساعدهم على استمرارهم بشكل خلال فترة الصيام، مضيفا أن بعض المرضى منهم لابد من امتناعهم عن الصيام؛ لانتظامهم في جرعات العلاج، وعدم تأثر صحتهم خاصة الذين يحتاجون لتناول الجرعات في أوقات قريبة لا يمكن معها الصيام.وأوضح أنه يوجد الكثير من مرضى السكري يتناولون جرعات الأنسولين، ويتم تنظيم تلك الجرعات خلال أيام الصيام وأغلب المرضى تكون أول لهم بداية من وقت الإفطار، كما يوجد الكثير أيضا من المرضى الذين يتناولون جرعات عقاقير، ويتم تنظيمها أيضا بداية من الإفطار حتى وقت السحور، مشددا على ضرورة الحفاظ على تناول الأطعمة الخفيفة والخضراوات وعدم الإفراط في تناول السكريات، والالتزام بالنظام الغذائي، لمنع ارتفاع السكري.وأوضح أن مرضى ضغط الدم المرتفع يجب عليهم أيضا تقليل العلاج خلال شهر رمضان، لأنه يوجد علاجات لابد من تناولها بعد السحور وتكون عقاقير طويلة المفعول؛ لحماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم خلال وقت الصيام، مع الامتناع عن الوجبات التي يكون بها نسبة أملاح عالية.وأوضح أنه يوجد علاجات مدرة للبول ويجب تنظيم هذه الأدوية بحيث تكون أول لها بعد الفطار، مع الالتزام بالنظام الغذائي، والابتعاد عن الانفعالات.