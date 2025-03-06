برامج "إسرائيلية" تثير قلق دول آسيوية وافريقية.. ماذا تفعل بأجهزة "سامسونغ"؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

برامج "إسرائيلية" تثير قلق دول آسيوية وافريقية.. ماذا تفعل بأجهزة "سامسونغ"؟

علم وعالم

2025-03-06 | 04:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
برامج &quot;إسرائيلية&quot; تثير قلق دول آسيوية وافريقية.. ماذا تفعل بأجهزة &quot;سامسونغ&quot;؟
647 شوهد

السومرية نيوز – علم وعالم

تواجه منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا مخاوف متزايدة بشأن المراقبة الرقمية، وقد طالت مؤخراً شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية وبرامجها.

في هذا السياق، برز تطبيق "آبكلاود" (AppCloud)، وهو برنامج مثبت مسبقاً على بعض هواتف "سامسونغ" الذكية من طراز A وM.

تكمن المشكلة الأساسيّة في أنّه يصعب إزالة التطبيق لأنه يعمل على نظام تشغيل الجهاز، فيتطلّب إلغاء تثبيته وصولًا إلى الجذر (Root Access)، وهو أعلى مستوى من التحكم في النظام. بالإضافة إلى ذلك، لا تتوفّر سياسة الخصوصية للتطبيق على الإنترنت، ولا يكون خيار إيقاف التطبيق متاحاً دائماً للمستخدمين/ات.

وعند البحث بشكل أعمق عن الجهة التي تملك "آبكلاود"، تبيّن أنّ سياسة خصوصية التطبيق ترتبط بشركة "آيرون سورس" (ironSource)، وهي شركة إسرائيلية تأسست في يافا ضمن تل أبيب، ولها سوابق في ممارسات مشبوهة تتعلق بموافقة المستخدم وخصوصية البيانات، بحسب ما نشرت منصة "سمكس" الإلكترونية.

من سياسة خصوصية AppCloud لعام 2025.

يؤدّي هذا التطبيق إلى تداعيات خطيرة جداً على مستخدمي أجهزة "سامسونغ" في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. فلا تقتصر المخاوف على دور التطبيق في جمع بيانات المستخدمين بشكل خفي، بل يثير ارتباطه بشركة إسرائيلية مخاوف قانونية وأخلاقية أيضاً، بخاصة لأنّ عمل الشركات الإسرائيليّة محظور في الكثير من دول المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال شركة "سامسونغ" تثبّت "آبكلاود" (AppCloud) على أجهزتها تلقائياً، من دون تقديم أي توضيح للمستخدمين عن طريقة إزالته أو حتى طبيعة البيانات التي يجمعها.

تاريخ طويل من الممارسات المشبوهة
أثارت شركة "آيرون سورس" غضب المستخدمين وخبراء الأمن السيبراني والمجتمعات التقنية بسبب ممارساتها المخترِقة للخصوصية والمشبوهة. ونذكر، على سبيل المثال برنامج "انستول كور" (Install Core)، الذي رُوّج له على أنّه أداة للتثبيت عبر أنظمة تشغيل متعددة ومنصة لتكنولوجيا الإعلانات (adtech) تابع لطرف ثالث. إلا أنّه اتّضح أنّ البرنامج يعمل بشكل خفي على تثبيت برامج على أجهزة المستخدمين بدون الحصول على أي إذن منهم. وعلى هذا النحو، يتجاوز التطبيق عملية تحقق المستخدم وإجراءات الأمان، بما في ذلك برامج مكافحة الفيروسات، وفقاً لتحقيقات أجرتها كل من شركةMalwareBytes و) Sophos شركة بريطانية متخصصة في الأمن السيبراني).

تسببت هذه الحادثة في موجة من الغضب والقلق لدى مطوري الألعاب لمنصة "يونيتي إنجن" (Unity Engine)، فقدموا إنذاراً جماعياً لشركة "يونيتي" (Unity)، وهي الشركة الأم لشركة “آيرون سورس“، عبّروا فيها عن قلقهم بشأن استخدام برنامج "انستول كور" (Install Core) كأداة تثبيت سابقة وبرنامج إعلاني خبيث، لا سيما في التطبيقات والألعاب على الأجهزة الجوالة.

لم تتوقف المشاكل عند هذا الحد، فقد كانت "آيرون سورس" طرفاً في تسوية دعوى قضائية جماعية شملت شركاتٍ أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات من "داونلود فالي" (Download Valley) في إسرائيل. وكان الاتهام هو تتبع الأطفال واستهدافهم بعمليات شراء استغلالية داخل الألعاب. والأسوأ من ذلك أنّ شركات التكنولوجيا الإسرائيلية التي تركز على الإعلان الذكي ترتبط غالباً ببرامج التجسس والمراقبة، ما يزيد من المخاوف بشأن دورها في جمع البيانات وانتهاك الخصوصية.

تطبيق "آبكلاود" في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا
ليس تطبيق "آبكلاود" مدرجاً على موقع "آيرون سورس" (ironSource) الإلكتروني، ولكنّه مُثبّت تلقائياً على بعض أجهزة "سامسونغ غلاكسي" من طراز M وA في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا في إطار شراكة موسَّعة بين "سامسونغ" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة "آيرون سورس" في العام 2022.

يُثبَّت هذا التطبيق غير المرغوب فيه (bloatware) على الأجهزة بدون طلب موافقة صريحة من المستخدم عند شراء الهاتف أو إعداده لأول مرة. وعلى الرغم من توفّره في أجهزة أخرى في مناطق مختلفة، إلا أنّ أجهزة "سامسونغ" من طراز M وA هي الأكثر استهدافاً في المنطقة. وتزداد خطورة المشكلة بسبب عدم إمكانية إلغاء تثبيت التطبيق بدون الوصول إلى الجذر (Root Access) والقيام ببعض الإجراءات التقنية المعقدة. وبما أنّ شركة “سامسونغ” تدمج تطبيق "آبكلاود" في النظام الأساسي لأجهزتها، لا يمكن للمستخدمين شراء أي طراز جديد لا يحتوي عليه.

أوضحت وحدة التكنولوجيا في منظمة "سمكس" أنّ معظم الشركات المصنعة لأجهزة "أندرويد" تستخدم نسخة مخصصة من نظام التشغيل "أندرويد أو إس" (Android OS)، مصمّمة لتناسب بالشكل الأفضل الشرائح التي تعتمدها. ويزوّد هذا النظام المخصص عادةً ببرامج إضافية غير ضرورية لتشغيل الهاتف، وتُعرف عموماً باسم برامج غير مرغوب فيها (Bloatware). يصعب إزالة هذه التطبيقات وغالباً ما تتطلب تثبيت نسخة نظيفة من نظام التشغيل، من خلال عملية تُعرف بتفليش الجهاز (Flashing) وتؤدي إلى إلغاء الضمانات. ويزداد هذا الواقع خطورة نظراً إلى أنّ هواتف "سامسونغ" الذكية هي الأكثر استخداماً منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، إذ تبلغ حصّتها من السوق حوالي 28% وفقاً لتقرير صادر عن شركة Canalys.

علاوةً على ذلك، لا توفّر شركة "آيرون سورس" أو شركة “سامسونغ” للمستخدمين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا أيّ سياسة خصوصية واضحة أو شاملة لتطبيق "آبكلاود". وبما أنّ التطبيق غير مُدرج على الإنترنت، لا تتوفر للجمهور العام أي نسخ من بنود خدمته أو سياسة خصوصيته. ولا يتّبع التطبيق النمط التقليدي، لأنّه لا يمكن الوصول إليه أو فتحه من القائمة العادية لنظام تشغيل "أندرويد"، إذ يتوفّر في خلفية الهاتف، ما يحول دون الوصول إلى بنود استخدامه بدون طلب مخصّص.

مع أنّ بنود استخدام "سامسونغ" تنصّ على ضرورة الحصول على موافقة المستخدم لتطبيقات الجهات الخارجية، إلا أنّها لا تذكر بشكل واضح "آبكلاود" أو "آيرون سورس" على الرغم من أنّهما يجمعان كمية كبيرة من البيانات تشمل البيانات البيومترية وعناوين بروتوكول الإنترنت IP وغيرها من المعلومات الحساسة. بالإضافة إلى ذلك كلّه، لا يتوفّر للمستخدمين خيار واضح لإلغاء تثبيت التطبيق أو إيقافه. وبالتالي، يجد المستخدمون أنفسهم مضطرين لاستخدامه إذا أرادوا تشغيل هواتفهم، ما يعطي "آبكلاود" مستوى غير مسبوق من التحكم والسلطة على الأجهزة.

دعوة لاتخاذ الإجراءات الضرورية
نظرًا إلى أنّ تطبيق "آبكلاود" يخترق الخصوصية ويجمع البيانات بطريقة يُحتمل أن تكون غير قانونية، ظهرت دعوات لـ"سامسونغ" إلى التوقف فوراً عن تثبيت التطبيق مسبقاً وتلقائياً على هواتفها الذكية من طراز M وA. فقد ينتهك التطبيق عدداً من قوانين حماية البيانات في المنطقة. على سبيل المثال، تنص قوانين حماية البيانات في كل من مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من المستخدم وضمان الشفافية. وتُحظر أيضاً الشركات الإسرائيلية قانوناً من التعامل مع مواطني العديد من دول المنطقة. في لبنان، على سبيل المثال، تقاطع الدولة المنتجات والخدمات الإسرائيلية بموجب "قانون مقاطعة إسرائيل" الصادر عام 1955.

إلى جانب ذلك، يجب على "سامسونغ" تسهيل الوصول إلى سياسة خصوصية "آبكلاود" وبنود خدمته وتوضيح أحكامهما، لا سيما من خلال إدراج التطبيق بشكل أكثر وضوحاً ضمن قائمة التطبيقات، وتوفير خيار سهل لإيقاف خدماته بالكامل.

أمّا المستخدمون، بإمكانهم أيضاً الحد من كمية البيانات التي يجمعها التطبيق. يمكنهم الدخول إلى قائمة التطبيقات في إعدادات الهاتف وإيقاف التطبيق، لكن هذا لا يعني إزالته بالكامل من الجهاز. يُفترض أن يمنع هذا الإجراء التطبيق من العمل، إلا أنّ بعض المستخدمين أشاروا إلى أنّ التطبيق يعود للظهور بعد تحديثات النظام. تبقى الطريقة الوحيدة لإزالة "آبكلاود" نهائياً، هي الوصول إلى الجذر في الهاتف ثم إلغاء الضمان.
 
المصدر: منصة "سمكس" الإلكترونية
 >> تابع قناة السومرية على تويتر

برامج "إسرائيلية"

قلق دول آسيوية وافريقية

أجهزة "سامسونغ"

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
ضفاف دجلة بغداد - الحلقة ٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-05
Play
ضفاف دجلة بغداد - الحلقة ٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-05
من الأخير
Play
من الأخير
باسم خشان و ليث الدليمي - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-05
Play
باسم خشان و ليث الدليمي - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-05
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
اللاعب مصطفى كريم - الحلقة ٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-05
Play
اللاعب مصطفى كريم - الحلقة ٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-05
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-05
Play
الحلقة ٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-05
بال 90
Play
بال 90
من سوق مريدي الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-05
Play
من سوق مريدي الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
05-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-05
Play
05-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-05
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
حلقة ٥ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-05
Play
حلقة ٥ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-05
Play
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-05
زار رمضان
Play
زار رمضان
تسوق واربح وعيش أجواء رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-05
Play
تسوق واربح وعيش أجواء رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-05
الله بالخير
Play
الله بالخير
الخير والعزة والشرف نجدها بـ"الفقراء"في الله بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-05
Play
الخير والعزة والشرف نجدها بـ"الفقراء"في الله بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-05
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
ضفاف دجلة بغداد - الحلقة ٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-05
Play
ضفاف دجلة بغداد - الحلقة ٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-05
من الأخير
Play
من الأخير
باسم خشان و ليث الدليمي - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-05
Play
باسم خشان و ليث الدليمي - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-05
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
اللاعب مصطفى كريم - الحلقة ٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-05
Play
اللاعب مصطفى كريم - الحلقة ٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-05
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-05
Play
الحلقة ٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-05
بال 90
Play
بال 90
من سوق مريدي الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-05
Play
من سوق مريدي الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
05-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-05
Play
05-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-05
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
حلقة ٥ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-05
Play
حلقة ٥ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-05
Play
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-05
زار رمضان
Play
زار رمضان
تسوق واربح وعيش أجواء رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-05
Play
تسوق واربح وعيش أجواء رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-05
الله بالخير
Play
الله بالخير
الخير والعزة والشرف نجدها بـ"الفقراء"في الله بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-05
Play
الخير والعزة والشرف نجدها بـ"الفقراء"في الله بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-05
اخترنا لك
طبيب مشهور يحذر من تناول الإفطار فورا بعد أذان المغرب
05:03 | 2025-03-06
تحذير من عواصف مغناطيسية تضرب الأرض اليوم
08:25 | 2025-03-04
نصائح لمرضى السكري والضغط خلال رمضان
01:37 | 2025-03-02
بعدما أرعب العالم.. فيديو يطمئن ويكشف مسار الكويكب "قاتل المدن"
07:25 | 2025-02-27
أسبوعان من دون هاتف تعيد للدماغ 10 سنوات
09:44 | 2025-02-26
ثورة في معالجة المعلومات والبيانات... مايكروسوفت تكتشف مادة جديدة!
05:33 | 2025-02-24
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.