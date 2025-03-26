كيف تزيل السموم وتحافظ على صحة الكلى والكبد؟

بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، هناك 7 نصائح فعالة وسهلة الاتباع لإزالة السموم من الجسم للحفاظ على صحة الكلى والكبد، كما يلي:1. أطعمة غنية بالكبريتيحب الكبد تناول وجبات غنية بالكبريت، مثل الثوم والبصل والبروكلي والقرنبيط، مما يُساعد في عملية إزالة السموم. تسهم الأطعمة الغنية بالكبريت في التخلص من المواد الضارة مثل المعادن الثقيلة والسموم الأخرى من الجسم.2. الماء المنقوعإن شرب الماء ضروري لصحة الكلى. ويمكن تحسينه بإضافة مكونات مثل الخيار أو النعناع أو الزنجبيل إلى الماء. إنها مكونات تُضفي منعشة وتُضيف مضادات أكسدة تُعزز وظائف الكلى. تُساعد المياه المنقوعة على طرد السموم مع الحفاظ على رطوبة الجسم ونشاطه. لكن يجب توخي الحذر إذا كان الشخص يتناول أي أدوية، وينبغي استشارة الطبيب المعالج لأن بعض الأعشاب يمكن أن تتفاعل مع الأدوية.3. الكزبرة في الوجباتتُشير الدراسات إلى أن الكزبرة يمكن أن تُساعد في إزالة المعادن الثقيلة من الجسم، مما يجعلها إضافة رائعة لخطة إزالة السموم. إنها طريقة بسيطة لمساعدة الكبد على البقاء بصحة جيدة بشكل طبيعي مع الاستمتاع بمذاق الكزبرة الطازج.4. الأعشاب المفيدة للكلىاستُخدمت الأعشاب لقرون لدعم صحة الكلى. من أشهر الأعشاب في الطب التقليدي الهندباء، حيث أثبتت فعاليتها في إزالة السموم من الكلى ودعم وظائفها بشكل عام. يمكن تناول شاي الهندباء أو حتى استخدام جذورها في أطباق متنوعة.5. توازن المعادن الصحيتحتاج الكلى إلى معادن مثل البوتاسيوم والفوسفور لتعمل بشكل صحيح. ويؤدي اختلال توازن هذه المعادن إلى إجهاد الكلى. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتسبب تناول الكثير من البوتاسيوم أو الفوسفور في حدوث بعض المشاكل، لذلك من المهم الحفاظ على توازن تناول المعادن. يمكن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان بما يساعد في الحفاظ على هذا التوازن.6. التنظيف الجافتتضمن هذه التقنية البسيطة استخدام فرشاة ناعمة ذات شعيرات طبيعية لفرك البشرة بلطف بحركات تصاعدية. يساعد ذلك على تحفيز الجهاز اللمفاوي، الذي يلعب دورًا في إزالة السموم من الجسم. يُعد التنظيف الجاف طريقة سهلة لدعم وظائف الكلى والكبد بشكل غير مباشر، مع تحسين مظهر البشرة. يشبه الأمر إعطاء الجسم دفعة صغيرة لتطهير نفسه من السموم.7. تقليل التعرض للسموم البيئيةيتعرض الأشخاص باستمرار للسموم البيئية، سواءً كانت من تلوث الهواء أو المواد الكيميائية في المنتجات المنزلية أو حتى الطعام الذي يتناوله. من الطرق الرائعة لدعم الكبد والكلى تقليل التعرض لهذه السموم. يمكن استخدام منتجات التنظيف الطبيعية وتنقية مياه الشرب ومحاولة تناول الأطعمة العضوية كلما أمكن.