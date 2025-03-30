بعد ليلة صعبة.. هلال شوال يظهر أخيرًا في العالم العربي والإسلامي (صورة)

وقال على صورة المنشورة بانها أول صورة لهلال شهر من العالم العربي والإسلامي، كما تم تصويره قبل قليل صباح يوم الأحد 30 مارس 2025م من بواسطة الفلكي، وذلك في الساعة 07:30 صباحا بتوقيت الإمارات، بعد القمر عن الشمس 10.5 درجة".وجاء هذا الرصد كأول صورة في وقت متأخر بعد ساعات طويلة من ولادته نتيجة صعوبة رؤية خلال ساعات الغروب مساء امس السبت مما جعل من غير الممكن اعلان عيد بالنسبة لمن يشترط "رؤية الهلال".لكن ظهور الهلال ورؤيته هذا الصباح لا تجعل من اليوم الأول من "فقهيًا"، حيث ان الاستهلال والرؤية يجب ان تحصل مع بدء ساعات المساء ليكون اليوم التالي هو اول أيام الشهر.