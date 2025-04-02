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على غرار الفلوجة.. تحذير للبنانيين من العودة لمناطقهم التي تم قصفتها

علم وعالم

2025-04-02 | 10:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
على غرار الفلوجة.. تحذير للبنانيين من العودة لمناطقهم التي تم قصفتها
المصدر:
وكالات
1,251 شوهد

كشفت دراسة حديثة، ظهور نتائج أبحاث بيولوجيّة وبيئيّة وانثروبولوجيّة أجراها فريق واسع من العلماء والباحثين الغربيّين والعراقيّين، عن كارثة حقيقيّة متواصلة في العراق منذ سنوات، وتبيّن أنّ حجمها أكبر ممّا هو معروف، وهي تشكّل جرس إنذار للبنانيّين، خصوصًا العائدين إلى قراهم وبيوتهم المدمّرة في الجنوب ولبنان عمومًا.

وبحسب الأبحاث التي نشرتها جامعة براون الأميركيّة، فقد "تبيّن وجود اليورانيوم في عظام 29% من سكّان الفلوجة، ووجود مادّة الرصاص في عيّنات عظام 100% منهم. وهي تحذّر من أنّ الأشخاص العائدين إلى منازل وأحياء تعرّضت للقصف في هذه المدينة العراقيّة التي هوجمت بالقصف بكثافة مرّتين خلال العقدين الماضيين، قد يواجهون تهديدات صحّيّة متعاظمة بسبب التعرّض للمعادن الثقيلة، سواء لأنفسهم أو للأجيال القادمة".

وتظهر الأبحاث أيضًا أنّ "نسبة الرصاص في عظام المشاركين في الدراسة التي شملت الفلوجة، كانت أعلى بنسبة 600% ّمقارنة بمتوسط النسب لدى فئات عمريّة مماثلة في الولايات المتّحدة.

وأظهر تحليل عيّنات التربة وجود مستويات مرتفعة من المعادن الثقيلة في المناطق الأكثر تعرّضًا للقصف، ممّا يدلّ على أنّ الأنشطة العسكريّة تخلّف آثارًا طويلة المدى، ويشمل ذلك اليورانيوم والثوريوم والرصاص والزرنيخ، واحتمالات وجود الكادميوم والتنتالوم وغيرها".

ولهذا، فإنّ بحث جامعة براون "يحذّر العائدين إلى المناطق التي تعرّضت للقصف مثل لبنان وغزّة وسوريا وأوكرانيا، لأنّه من المرّجح معاناتهم من تأثيرات صحّيّة طويلة المدى بسبب التعرّض للمعادن الثقيلة، سواء لأنفسهم أو لأطفالهم مستقبلًا".
 
وذكر أنّ الفلوجة "تسجّل اليوم إلى جانب مدن عراقيّة أخرى تعرّضت للقصف، معدّلات مرتفعة من السرطان بما في ذلك زيادة بمقدار 12 ضعفًا في معدّلات سرطان الأطفال منذ العام 2004 متخطّية بذلك المعدّلات المسجّلة فيما بعد قصف هيروشيما. وهناك زيادة في النتائج السلبيّة للولادات، بما في ذلك زيادة بمقدار 17 ضعفًا في الولادات غير الطبيعيّة".

وتوصي الدراسة، "بتجنّب الاحتكاك بالأماكن التي تعرّضت للقصف، وارتداء الكمّامات، واتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات لدعم إزالة السموم من الجسم، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين د في الطعام أو المكمّلات الغذائيّة للحدّ من امتصاص المعادن الثقيلة ودخولها إلى الجسم".

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الفلوجة

لبنان

تحذير من العودة لمناطق تم قصفها

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