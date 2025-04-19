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الـ116 عالميًا.. العراق يتراجع مرتبة بمؤشر "جاهزية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"
علم وعالم
2025-04-19 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
203 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تراجع
العراق
مرتبة واحدة في مؤشر جاهزية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقرير عام 2025، والذي يوفر نتائج القياس لعام 2024، فيما جاء في مراتب متأخرة عالميا وعربيًا.
وجاء
العراق
بالمرتبة 116 عالميًا من أصل 170 دولة متراجعا مرتبة عن عام 2022 والذي جاء فيه بالمرتبة 115 عالميا.
وبلغت عدد نقاط العراق 0.36 نقطة، فيما جاءت
أمريكا أولا
بعدد نقاط بلغت 1.0، وجاءت سيريالون بالمرتبة الأخيرة بنقاط 0.0.
وعربيًا، جاء العراق بالمرتبة 14 بعد كل من
الامارات
التي جاءت الأولى عربيا وبالمرتبة 35 عالميا، تليها
السعودية
ثانيا على المستوى العربي والـ50 عالميا، ثم
الكويت
والبحرين والمغرب والأردن وقطر وعمان وتونس ولبنان ومصر وليبيا والجزائر، ثم العراق في المرتبة الـ14 عربيا.
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