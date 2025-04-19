الـ116 عالميًا.. العراق يتراجع مرتبة بمؤشر "جاهزية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"

وجاء بالمرتبة 116 عالميًا من أصل 170 دولة متراجعا مرتبة عن عام 2022 والذي جاء فيه بالمرتبة 115 عالميا.وبلغت عدد نقاط العراق 0.36 نقطة، فيما جاءت بعدد نقاط بلغت 1.0، وجاءت سيريالون بالمرتبة الأخيرة بنقاط 0.0.وعربيًا، جاء العراق بالمرتبة 14 بعد كل من التي جاءت الأولى عربيا وبالمرتبة 35 عالميا، تليها ثانيا على المستوى العربي والـ50 عالميا، ثم والبحرين والمغرب والأردن وقطر وعمان وتونس ولبنان ومصر وليبيا والجزائر، ثم العراق في المرتبة الـ14 عربيا.