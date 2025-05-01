الفائز الأول كسب 10 الاف دولار.. تنظيم سباق "حيوانات منوية" في أمريكا (صور)

وحقق الحدث مشاهدة واسعة وبلغت كلفته مليون دولار تم توزيعها بين جوائز وكلفة تنظيم، فيما حصل الفائز الأول على بقيمة 10 الاف دولار.وأقيم السباق بوضع الحيوانات المنوية للمتشاركين على مضمار سباق يبلغ طوله 2 مليمتر فقط، حيث يفوز الحيوان المنوي الذي يصل الى خط النهاية على المضمار، بينما كان الجميع يراقب السباق عبر التيليسكوب وعرض المشاهد على شاشات عملاقة.ويقول المنظمون للحدث ان السباق يسلط الضوء على مشاكل تراجع الخصوبة لدى الرجال وضرورة الاهتمام بالصحة وتحسينها.