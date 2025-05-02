امرأة تطلب من الذكاء الاصطناعي قراءة فنجانها ويدفعها لطلب الطلاق.. ماذا اخبرها؟

في ، وخلال جلسة حميمية بين رجل وزوجته وبعد الانتهاء من شرب القهوة، أرسلت الزوجة صور لاقداح القهوة بعد الانتهاء منها الى تطبيق الدردشة الشهير وطلبت منه ان يقرأ الفنجان لها ولزوجها، لكن التطبيق اخبرها بأن زوجها يخونها مع امرأة أخرى.تعاملت الزوجة بجدية مع ما قاله تطبيق ، ومازاد من تصديقها للامر، هو ان القصة تكررت في كلا الفنجانين لها ولزوجها، مما دفعها لرفع دعوة طلاق في المحكمة بعد 12 عاما من الزواج.وقال الزوج في حديث للصحافة، أنه بعد شرب القهوة اليونانية، قمنا بتصوير الأكواب وطلبنا من ChatGPT تفسير بقايا القهوة في الاكواب، وفي قهوتي، رأيتُ امرأةً شابةً يرمز لها حرف "هـ"، يُفترض أنني أفكّر فيها مليًا، وأن رغبتي في إقامة علاقة معها ستتحقق قريبًا، وبالمثل، ظهر في قهوتها أنني أخونها مع امرأةٍ شابةٍ تنوي تدمير زواجنا.وتابع: "لقد اعتبرت أنه من غير الضروري أن أشرح أن هذه هراءات لا أساس لها من ، فضحكت فقط".وفي حديثه لوسائل الإعلام، صرّح محامي الزوج قائلاً: "موكلي بريء حتى يثبت العكس. لا يُمكن استخدام عبثية الذكاء الاصطناعي كدليل في المحكمة".