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عدسات لاصقة تمنحك عيونًا ترى في الظلام.. حتى عندما تُغلق عينيك
علم وعالم
2025-05-26 | 08:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
117 شوهد
استطاع فريق علماء من
جامعة العلوم
والتكنولوجيا في
الصين
، تطوير عدسات لاصقة تمكّن الناس من الرؤية في
الظلام
من دون الحاجة الى مصدر طاقة، كما انها تتيح لمرتديها إدراك نطاق واسع من أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء.
هذه العدسات تحتوي على جسيمات نانوية قادرة على تحويل ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي إلى أطوال موجية مرئية.
واللافت أنها تعمل حتى عند إغلاق العينين، حيث يخترق ضوء الأشعة تحت الحمراء الجفون بسهولة أكبر من الضوء العادي، ما يقلّل من التداخل البصري ويزيد من وضوح الرؤية، بحسب "دايلي ميل".
في الوضع الطبيعي، يرى الإنسان فقط نطاقاً ضيقاً من الضوء يتراوح بين 380 و700 نانومتر. لكن العدسات الجديدة تُتيح إدراك الأشعة تحت الحمراء في نطاق 800 إلى 1600 نانومتر، وهي طاقة ضوئية تشكّل أكثر من نصف الإشعاع الشمسي، لكنها كانت غير مرئية للثدييات.
وسابقاً، أثبت الفريق إمكانية منح الفئران القدرة على رؤية الأشعة تحت الحمراء من خلال حقن جسيمات نانوية في الشبكية، إلا أنهم انتقلوا الآن إلى حلّ غير جراحي عبر دمج هذه الجسيمات مع عدسات لاصقة ناعمة ومرنة.
وبفضل تطوير إضافي، أصبحت العدسات قادرة على ترميز الأطوال الموجية المختلفة من الأشعة تحت الحمراء إلى ألوان مرئية:
الضوء بطول موجي 980 نانومتر يتحوّل إلى أزرق
الضوء بطول موجي 808 نانومتر يتحوّل إلى
أخضر
الضوء بطول موجي 1532 نانومتر يتحوّل إلى أحمر
بذلك، يمكن لمرتدي العدسات التمييز بين مصادر الضوء والتفاصيل بدقة أكبر في
الظلام
.
وفقاً للبروفيسور تيان شيويه، الباحث الرئيسي في الدراسة، فإن هذه التقنية قد تكون مفيدة في مجالات مثل الأمن ونقل المعلومات المشفرة، ومهام الإنقاذ، ومكافحة التزييف، وربما مساعدة مرضى عمى الألوان على تمييز الألوان من خلال تحويل أطوال موجية معينة إلى أطوال مرئية بالنسبة لهم.
حالياً، تكتشف العدسات الأشعة تحت الحمراء فقط من مصادر LED، لكن الباحثين يعملون على رفع حساسيتها لاكتشاف مستويات أضعف من الإشعاع، وربما دمجها مع أدوية أو تقنيات علاجية مستقبلًا.
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علم
الأشعة تحت الحمراء
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