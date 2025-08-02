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"كسوف القرن".. دول عربية ستشهد ظلاماً دامساً لدقائق
علم وعالم
2025-08-02 | 09:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
421 شوهد
على مدى الساعات الماضية انتشرت شائعات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل وحتى بعض وسائل الإعلام حول حصول كسوف كلي طويل للشمس، اليوم السبت.
ووصفت بعض الحسابات هذا الكسوف المرتقب بغير المسبوق، إلا أن الخبر غير دقيق على الإطلاق .
"كسوف
القرن
"
فما يُسمى بـ"كسوف القرن" لن يحدث قبل عامين، إذ من المتوقع أن يحدث هذا الكسوف الكلي للشمس، الذي تصل مدته إلى 6 دقائق و23 ثانية عند ذروته، في 2 أغسطس 2027، وفقًا لوكالة
ناسا
.
وسيكون هذا الكسوف الكلي، الذي يتحرك فيه القمر بسلاسة بين الشمس والأرض ويلقي بظلاله عليها، أحد أطول الكسوفات منذ عقود.
كما سيشكل أطول كسوف حتى عام 2114.
إلى ذلك، سيشاهد مسار هذا الكسوف فوق أجزاء من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفقًا للمركز الوطني للكسوف ووكالة ناسا.
وفي ما يلي الدول التي ستقع ضمن مساره، ألا وهي:
المغرب
والجزائر، بالإضافة إلى
تونس
وليبيا والسودان، فضلا عن
السعودية
ومصر، واليمن.
كذلك سيرى في الصومال، وإسبانيا وجبل طارق
يذكر أن
كسوف الشمس
الكلي الذي حدث في 8 أبريل 2024 استمر لمدة 4 دقائق و28 ثانية في ذروته.
فيما استمر كسوف عام 1991 لمدة 6 دقائق و53 ثانية.
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القرن
كسوف الشمس
وكالة ناسا
السعودية
جبل طارق
السودان
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