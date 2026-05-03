حافة درب التبانة تقترب من الارض

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نقطة انتهى
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: سأدرس الخطة التي أرسلتها إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563061-639134057790000636.jpeg
حافة درب التبانة تقترب من الارض
علم وعالم
2026-05-03 | 07:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
340 شوهد
السومرية نيوز
– علم وعالم
تمكن فريق دولي من العلماء من تحديد الحافة الخارجية لمجرة
درب التبانة
، واكتشفوا أنها أقرب إلى الأرض مما كان متوقعا.
فبينما يبعد الثقب الأسود في مركز المجرة عن الحافة بنحو 40 ألف سنة ضوئية، فإن الأرض تبعد 13300 سنة ضوئية فقط عن هذه الحافة، ما يعني أن كوكبنا يقع أقرب إلى حدود المجرة الخارجية منه إلى قلبها.
وكانت مهمة تحديد حافة المجرة صعبة لعقود، ليس لأن
درب التبانة
تنتهي فجأة، بل لأنها تمتد إلى الخارج مثل مدينة تتحول تدريجيا إلى ضواح هادئة. لذلك، ركز الباحثون على العثور على حدود "منطقة تشكل النجوم" في المجرة، أي المكان الذي ما تزال تولد فيه نجوم جديدة.
ويقول المؤلف الرئيسي كارل فيتيني من
جامعة إنسوبريا
إن داخل هذه المنطقة ما تزال المجرة تبني نفسها بنشاط عبر تشكل نجوم جديدة، أما خارجها فتوجد منطقة مأهولة بنجوم قديمة انجرفت من أماكن أخرى.
وللعثور على هذه الحافة، استخدم العلماء تقنية تعتمد على قاعدة معروفة: عندما تتشكل المجرة، يبدأ تكون النجوم في المناطق القريبة من المركز حيث الغاز والغبار أكثر كثافة، ثم ينتشر ببطء إلى الخارج على مدى مليارات السنين في عملية تسمى النمو "من الداخل إلى الخارج".
ونتيجة لذلك، تصبح النجوم
أصغر
سنا كلما ابتعدنا عن مركز المجرة، وتقع أصغر النجوم سنا على الحافة الخارجية لمنطقة تشكل النجوم. لكن بعد نقطة معينة، تعكس النجوم اتجاهها فجأة وتصبح أقدم سنا، ما يخلق منحنى على شكل حرف U، وتكون النقطة التي عندها النجوم في أصغر عمر لها هي الحافة الحقيقية للمجرة.
وفي الدراسة الجديدة، قاس الباحثون أعمار 100 ألف نجم في درب
التبانة
، فوجدوا أن النجوم تصغر سنا مع الابتعاد عن المركز حتى تصل إلى نقطة بين 35 و40 ألف سنة ضوئية، حيث ينخفض تكوّن النجوم بشكل كبير. وبدمج هذه البيانات مع محاكاة حاسوبية متطورة، تأكدوا أن هذه النقطة تمثل الحافة الخارجية لمنطقة تشكل النجوم في مجرتنا.
ومن المهم أن نفهم أنه ما تزال هناك نجوم كثيرة بعد هذه الحافة، وأبعد نجم ينتمي إلى درب التبانة يبعد مليون سنة ضوئية عن المركز. لكن الفارق الجوهري هو أن أيا من هذه النجوم البعيدة ولدت في مواقعها الحالية. ويوضح الدكتور فيتيني أن تشكل النجوم يتوقف تماما بعد الحافة، والنجوم التي نراها هناك وصلت إليها من مكان آخر عبر عملية بطيئة وعشوائية تسمى "الهجرة الشعاعية"، حيث تدفع أذرع المجرة الحلزونية النجوم برفق إلى الخارج على مدى مليارات السنين. وكلما ابتعد النجم، كان رحلته أطول وأصبح عمره أكبر. وهذا يفسر لماذا أقدم نجوم درب التبانة هي الأكثر بعدا عن المركز.
ويعد العثور على هذه الحافة مهما لعلماء الفلك لأن داخل منطقة تشكل النجوم يختلف اختلافا كبيرا عن خارجها، وهذا يساعدهم على فهم مدى نمو مجرتنا على مدار 13 مليار سنة، وما الذي يمنعها من النمو أكثر.
كما تسمح لهم هذه الأرقام بمقارنة درب التبانة بالمجرات الأخرى واختبار النظريات العامة حول تشكل وتطور المجرات في الكون.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
موسكو تحذر: العالم على حافة كارثة إشعاعية
13:33 | 2026-03-28
بيرتوني Runabout: نحت إيطالي جميل على حافة التكرار
03:26 | 2026-03-03
ترامب على حافة الحرب.. حشد عسكري غير مسبوق تمهيداً لضربة كبرى ضد إيران
08:48 | 2026-02-18
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات قوية في منطقة الجليل وحيفا
04:19 | 2026-02-28
درب
التبانة
جامعة إنسوبريا
السومرية نيوز
سومرية نيوز
درب التبانة
السومرية
مركز حي
الجوهر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ضيف ثقيل يقبل على العراق
محليات
40.54%
03:19 | 2026-05-02
ضيف ثقيل يقبل على العراق
03:19 | 2026-05-02
بداية اسبوع موفقة لاسعار الدولار في العراق
اقتصاد
20.67%
03:25 | 2026-05-02
بداية اسبوع موفقة لاسعار الدولار في العراق
03:25 | 2026-05-02
مصدر: واشنطن أفرجت عن شحنة مليار دولار وصلت لبغداد بطائرة شحن خاصة
اقتصاد
20.05%
03:38 | 2026-05-02
مصدر: واشنطن أفرجت عن شحنة مليار دولار وصلت لبغداد بطائرة شحن خاصة
03:38 | 2026-05-02
ترقب لما سيحصل في العراق خلال ساعات.. تحذيرات لهذه الفئات
محليات
18.74%
09:51 | 2026-05-03
ترقب لما سيحصل في العراق خلال ساعات.. تحذيرات لهذه الفئات
09:51 | 2026-05-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-03
ناس وناس
ساحة الوثبة - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
Live Talk
مناشدة من ممثلي المولدات للحكومة - الحلقة ١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-30
Live Talk
مناشدة من ممثلي المولدات للحكومة - الحلقة ١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-30
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-03
ناس وناس
ساحة الوثبة - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
Live Talk
مناشدة من ممثلي المولدات للحكومة - الحلقة ١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-30
Live Talk
مناشدة من ممثلي المولدات للحكومة - الحلقة ١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-30
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
اخترنا لك
ننجز في يوم… ونتعثر في آخر! ما سرّ تفاوت نشاطنا؟
05:58 | 2026-04-28
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة
01:19 | 2026-04-28
تحذير من نيزك يصطدم بالارض
10:16 | 2026-04-26
اكتشاف جديد.. نظام كوكبي "شاذ" عن المجموعة الشمسية
10:48 | 2026-04-24
اكتشاف كوكب "تفوح منه رائحة بول"
02:36 | 2026-04-24
عالم فلك يحسم الجدل بشأن وجود كويكبات تهدد الأرض حاليا
04:37 | 2026-04-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.