عواصف مغناطيسية تضرب الأرض

وجاء في تقرير صاد عن الخدمة الصحفية للمعهد: "ليلة 4-5 مايو بدأت الأرض تتأثر بموجة من العواصف المغناطيسية التي سببتها التوهجات الشمسية، بعض هذه العواصف بلغت ذروتها منتصف ليل الثلاثاء، ووصلت إلى المستوى G2.وأشار التقرير إلى أن العواصف ناجمة على الأغلب عن انبعاثات البلازما التي سببتها التوهجات الشمسية القوية التي رصدت في 30 أبريل.وكان المعهد قد أعلن يوم الاثنين 4 ايار الجاري أيضا عن رصد توهج حصل على الشمس، هو الأقوى منذ بداية شهر ايار الجاري، وتوقع الخبراء في المعهد أن تصل انبعاثات البلازما الناتجة عن هذا التوهج إلى الأرض خلال الأسبوع الجاري، مسببة عواصف مغناطيسية قوية.وتتشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).