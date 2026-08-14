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تحذير طبي من استخدام السجائر الإلكترونية أثناء الحمل
علم وعالم
2026-08-14 | 04:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
27 شوهد
السومرية نيوز
– علم وعالم
كشفت تجارب معملية حديثة أجراها باحثون في
جامعة كاليفورنيا
بريفرسايد عن أن مادة "الفانيلين" المنكِهة المستخدمة بتركيزات عالية في السجائر الإلكترونية قد تسبب اضطراباً خطيراً في النمو الطبيعي للأجنة لدى النساء الحوامل. ودراسة التأثير جرت معملياً على خلايا جذعية جنينية بشرية محاكاة للأسبوع الثالث من الحمل نظراً لأخلاقيات البحث العلمي التي تمنع إجراء مثل هذه الاختبارات على النساء الحوامل مباشرة.
وأوضحت النتائج المنشورة في دورية "هيومان ريبرودكشن" أن تعريض الخلايا لتركيزات ميكرومولارية مجهرية من الفانيلين أدى إلى قتل الخلايا الجنينية، بينما تسببت التركيزات النانومولارية في إفقاد الخلايا قدرتها على التطور والتمايز إلى أنواع الخلايا المختلفة. وبيّن الباحثون أن المادة ترتبط ببروتين يسمى "TRPV4" موجود في غشاء الخلايا الجنينية، حيث توقف التأثير السلبي للمادة بمجرد تعطيل هذا البروتين معملياً، مما أثبت أنه المسار الرئيسي لهذه الأضرار.
ورغم أن النتائج المعملية لا تعني حتمية حدوث التأثير ذاته بالشدة نفسها داخل جسم الإنسان، إلا أنها توفر تفسيراً المسببات العلمية لارتباط التدخين الإلكتروني بمشاكل صعوبة الحمل والإجهاض. وحذرت رئيسة فريق الدراسة،
برو تالبوت
، من أن هذه التغيرات قد تعرقل النمو السليم للأجنة، داعية الأطباء والنساء الحوامل إلى توخي الحذر الشديد والامتناع التام عن استخدام السجائر الإلكترونية، ولا سيما لمن يعانين من تأخر الإنجاب أو مخاطر الإجهاض.
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جامعة كاليفورنيا
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سومرية نيوز
برو تالبوت
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