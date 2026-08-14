تحذير طبي من استخدام السجائر الإلكترونية أثناء الحمل

وأوضحت النتائج المنشورة في دورية "هيومان ريبرودكشن" أن تعريض الخلايا لتركيزات ميكرومولارية مجهرية من الفانيلين أدى إلى قتل الخلايا الجنينية، بينما تسببت التركيزات النانومولارية في إفقاد الخلايا قدرتها على التطور والتمايز إلى أنواع الخلايا المختلفة. وبيّن الباحثون أن المادة ترتبط ببروتين يسمى "TRPV4" موجود في غشاء الخلايا الجنينية، حيث توقف التأثير السلبي للمادة بمجرد تعطيل هذا البروتين معملياً، مما أثبت أنه المسار الرئيسي لهذه الأضرار.ورغم أن النتائج المعملية لا تعني حتمية حدوث التأثير ذاته بالشدة نفسها داخل جسم الإنسان، إلا أنها توفر تفسيراً المسببات العلمية لارتباط التدخين الإلكتروني بمشاكل صعوبة الحمل والإجهاض. وحذرت رئيسة فريق الدراسة، ، من أن هذه التغيرات قد تعرقل النمو السليم للأجنة، داعية الأطباء والنساء الحوامل إلى توخي الحذر الشديد والامتناع التام عن استخدام السجائر الإلكترونية، ولا سيما لمن يعانين من تأخر الإنجاب أو مخاطر الإجهاض.