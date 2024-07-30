أول تعليق للحشد الشعبي بعد انفجاري بابل

أكد الحشد الشعبي، الأربعاء، تعرض قوات تابعة له لانفجار شمالي بابل.

وقال الحشد في بيان، إنه "في الساعة 2130 مساء يوم الثلاثاء (30 تموز 2024) تعرضت قوات تابعة للواء 47 ضمن عمليات الجزيرة في هيئة الحشد الشعبي قاطع جرف النصر/ منطقة السعيدات الى انفجار لم تعرف طبيعته، مما أسفر عن إرتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين".

وأضاف أن "المعلومات المتوفرة تشير الى ان استهداف الدوريتين التابعتين للواء 47 بالحشد الشعبي شمال محافظة بابل تمت بواسطة صواريخ اطلقت من طائرات مسيرة".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجارين في موقعين بجرف النصر شمالي بابل.