"الرصاص من كل مكان".. حرب شوارع في ميسان "فيديو"

وقال المصدر لـ ، ان "اشتباكات مسلحة حدثت بين مسلحين وقوة من استخبارات الداخلية في حي القاهرة بميسان على خلفية اعتقال متهم بالهجوم على لحركة الأوفياء الشيخ حيدر ".وأضاف ان "ذلك أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".فيما اكد شهود عيان من أبناء الحي لـ نيوز، ان "الرصاص ينطلق من كل مكان والجميع مكثوا في منازلهم"، لافتا الى "اننا نسمع الصراخ وازيز الرصاص ولا نعلم ماذا يحصل في الخارج".