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"الرصاص من كل مكان".. حرب شوارع في ميسان "فيديو"

أمن

2025-05-31 | 04:04 2025-05-31T04:04:44+00:00
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"الرصاص من كل مكان".. حرب شوارع في ميسان "فيديو"

8,182 شوهد

السومرية نيوز – امني
افاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن قوة امنية اشتبكت مع مسلحين في المحافظة على خلفية اعتقال متهم بالهجوم على منزل الأمين العام لحركة أنصار الله الأوفياء الشيخ حيدر الغراوي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "اشتباكات مسلحة حدثت بين مسلحين وقوة من استخبارات الداخلية في حي القاهرة بميسان على خلفية اعتقال متهم بالهجوم على منزل الأمين العام لحركة أنصار الله الأوفياء الشيخ حيدر الغراوي".
وأضاف ان "ذلك أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".
فيما اكد شهود عيان من أبناء الحي لـ السومرية نيوز، ان "الرصاص ينطلق من كل مكان والجميع مكثوا في منازلهم"، لافتا الى "اننا نسمع الصراخ وازيز الرصاص ولا نعلم ماذا يحصل في الخارج".
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رصاص

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