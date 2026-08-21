الشيخ المسعودي يبحث مع قائد الشرطة الاتحادية في سامراء تسهيل تفويج الزائرين

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " عقد اجتماعاً مع ، جرى خلاله بحث تفاصيل الخطة الخاصة بالزيارة المليونية وآليات التنسيق المشترك بين الهيئة والقوات الأمنية، لضمان انسيابية حركة الزائرين والحافلات في مختلف المحاور المؤدية إلى العسكري الشريف".وشدد المسعودي على "ضرورة تسهيل حركة حافلات الهيئة، ولا سيما ضمن محور الإصلاح ـ الحرم العسكري المبارك، باعتباره أحد المحاور المهمة في نقل الأعداد الكبيرة من الزائرين، مع اعتماد آليات مرنة لتنظيم دخول الحافلات وخروجها بما يمنع حدوث الزخم المروري، استعداداً لأوقات ذروة الزيارة".وأكد أن "نجاح خطة تفويج الزائرين لا يعتمد على الجهد الخدمي وحده، وإنما يتطلب تكاملاً بين مختلف المؤسسات والجهات الأمنية والخدمية"، مشيداً "بالتعاون المستمر الذي تبديه القوات الأمنية مع الهيئة خلال الزيارات المليونية".