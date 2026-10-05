عمليات تفتيش واسعة ومتزامنة في 3 محافظات

وقال الجهاز في بيان، إن العمليات تأتي ضمن جهوده والاستباقية لمنع أي نشاط من شأنه تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد.وأكد مواصلة تنفيذ واجباته الأمنية والاستخبارية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة وشعبه.