القبض على متهم أقدم على إحراق والدته في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تحركت مفارز شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير إلى محل الحادث، حيث عثرت على دار صغيرة التهمتها النيران بالكامل، فيما كانت امرأة قد تعرضت للحرق داخلها".واردفت: "بعد مباشرة التحقيق واستلام المتهم من مفارز مركز شرطة الوردية، ومواجهته بالأدلة، انكشفت الحقيقة إذ اعترف المتهم، وهو من أرباب السوابق، بإقدامه على حرق والدته".واضافت أن "المتهم جلب مادة النفط وسكبها على والدته وفي أرجاء الدار، ثم أضرم النار وغادر المكان، قبل أن يطلق صرخات في الخارج محاولاً التظاهر بأنه يستنجد، في مشهد أراد من خلاله إخفاء جريمته".