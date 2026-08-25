حملة كبرى على مواقع الصهر في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان " (241285) بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، أصدرت واجبات غلق وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) غير المجازة".وأضاف انها "تمكنت بالاشتراك مع مفارز من (جهاز الامن الوطني، شرطة بيئة ، بيئة ، شعبة تجاوزات النهروان) من غلق وازالة (9) مواقع لكور صهر المعادن مخالفين للشروط والضوابط المعمول بها اصولياً، ولما تسبب من ضرر على صحة وسلامة المواطنين".وأكدت انه "تم اعتقال عدد من المخالفين (اصحابها) وذلك ضمن منطقة النهروان العاصمة".