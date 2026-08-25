بعد مراقبة مستمرة.. الاستخبارات العسكرية تطيح بممول للإرهاب وغسل الأموال في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيو ز، انه "استكمالاً لمهامها في تجفيف منابع تمويل العصابات الإرهابية ومكافحة عمليات غسل الأموال، وبعملية نوعية استباقية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز والأمن في فرقة المشاة الرابعة عشرة، وبالتعاون مع المختصة، من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتمويل الإرهاب وغسل الأموال في قضاء الشرقاط بمحافظة ".وأضافت ان "المتهم يعد من أبرز المطلوبين للقضاء، بموجب أحكام المادة (36) من وتمويل الإرهاب"، مشيرة الى انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".