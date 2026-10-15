اعتقال شخص قتل ثلاثة من أفراد عائلته في ذي قار

وقالت الشرطة في بيان، "بناء على معلومات حول وجود جريمة قتل في احدى القرى بقضاء الدواية وعلى الفور وبناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة قائد شرطة اللواء نجاح ياسر العابدي، تم تشكيل فريق عمل واجراء التحقيق وجمع المعلومات والتي افادت مقتل رجل وزوجته وولده على يد شقيقه اثر خلاف على سياج فاصل بين اراضيهم الزراعية في قرية البوهان".

وأضاف البيان "بعملية امنية وبمتابعة مستمرة وملاحقة لساعات قليلة تم القبض على الجاني واحالته إلى التحقيق لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا لينال جزاءه العادل".