ابتكار شاحن للهاتف من الملابس

السومرية نيوز – منوعات

ابتكر علماء من جامعة بطرس الأكبر للعلوم التكنولوجية في بطرسبورغ أول مولد نانوي كهربائي احتكاكي يحول طاقة الاحتكاك الميكانيكية إلى كهرباء.

ووفقا للمبتكرين، عند تثبيت هذا المولد الذي سمكه عدة ميكرونات على الملابس مثلا، فيمكن إعادة شحن الهاتف الذكي ببساطة عن طريق التلامس العفوي للملابس أثناء المشي.

ويشير المبتكرون في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن هذا الجهاز يولد جهدا يصل إلى 170 فولت، أي ما يعادل تقريبا ضعف قدرات نظائره.

ويقول البروفيسور أوليغ تولتشكو:"بالإضافة إلى توليد الكهرباء عن طريق الحث الكهرومغناطيسي، يولد الجهاز الكهرباء عن طريق التلامس. أي فصل الشحنات عند ملامسة المواد غير المتشابهة. ومقارنة بالأنواع التقليدية لجمع الطاقة من البيئة، فإن طريقة الحصول على الطاقة باستخدام المولدات الثلاثية تكاد تكون غير مرتبطة بالظروف الخارجية وتوفر مصدرا ثابتا ومستقرا للطاقة عند المشي أو الجري. أي تستخدم طاقة ميكانيكية عشوائية من ملامسة مواد مختلفة أثناء حركة البشر والآلات وأي أشياء بيئية. ويعتمد مستوى فعاليتها على خصائص زوج المواد التي تتلامس".

وتحدث كهربة التلامس عندما تتلامس مادتان مختلفتان، حيث يتشكل على أسطحها نفس العدد من الشحنات الموجبة والسالبة، وعندما تتوقف عن التلامس يتدفق التيار بسبب فرق الجهد .