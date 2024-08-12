لن تتمكن من الهرب بعد الآن.. تفاصيل ميزة جديدة لمجموعات واتساب



تهدف إلى تبسيط عملية تنظيم الأحداث

داخل المجموعات (Groups)



تتيح ميزة "الأحداث" الجديدة

للمستخدمين إنشاء دعوات رقمية

بعنوان الحدث وتاريخه ووقته والمكان



تحديد التفاصيل

ما نوع الحدث (حفل عيد ميلاد، رحلة، اجتماع...)

إضافة صور أو مقاطع فيديو وتحديد قائمة المدعوين أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدةتهدف إلى تبسيط عملية تنظيم الأحداثداخل المجموعات (Groups)تتيح ميزة "الأحداث" الجديدةللمستخدمين إنشاء دعوات رقميةبعنوان الحدث وتاريخه ووقته والمكانما نوع الحدث (حفل عيد ميلاد، رحلة، اجتماع...)إضافة صور أو مقاطع فيديو وتحديد قائمة المدعوين

تلقي ردود المدعوين:

كما يمكن قبول أو رفض الدعوة وترك تعليقات أو أسئلة

ليتم إنشاء سلسلة دردشة جماعية خاصة بالحدث تسهل التواصل بين المدعوين



ستعمل ميزة "الأحداث" على تنبيه الأعضاء المشتركين عند قدوم موعد المناسبة



وتتيح المنصة لمنشئ الحدث إمكانية تعديله أو إلغائه وسترسل المنصة للأعضاء إشعارًا بالتحديثات الجديدة



لا يمكنك ان تتهرب من المناسبات الاجتماعية بعد الآن!