تيليغرام يحقق أعلى قفزة إيرادات بتاريخه في تموز.. هل ستنخفض باعتقال مالكه؟

واظهرت البيانات التي أعدها موقع أب فيغورز، ان إيرادات تيليغرام بقيت راكدة ومستقرة طوال العام الجاري عند متوسط يبلغ 5 ملايين دولار، لكن في شهر تموز ارتفعت الإيرادات لاعلى مستوى على الاطلاق الى 7.4 مليون دولار، وهي كذلك اكبر زيادة في شهر واحد مقارنة بـ5.7 مليون دولار في حزيران.وفي 25 آب الجاري أي قبل يومين، تم الإعلان عن اعتقال الرئيس التنفيذي ومالك تطبيق تيليغرام بافيل دوروف، الروسي الأصل، والفرنسي الجنسية، حيث تم اعتقاله في مطار بورجيه شمال العاصمة الفرنسية باريس فور هبوط طائرته الخاصة.وجاء الاعتقال الفرنسي لدوروف، بدعوى افتقار تطبيقه لأدوات الإشراف والتكامل مع العملات المشفرة مايجعل التطبيق موطنًا لمجموعة من الأنشطة غير القانونية، وتتيح الاستخدام السهل لعصابات الاحتيال والاتجار بالمخدرات والتنمر الإلكتروني والجريمة المنظمة والترويج للإرهاب.