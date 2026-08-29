ميزة جديدة في غوغل تخص الملاحظات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
03:30 AM
الى
04:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اجتماع حكومي مرتقب يخص ملف التجاوزات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574487-639236211749029326.png
ميزة جديدة في غوغل تخص الملاحظات
تكنولوجيا
2026-08-29 | 13:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
210 شوهد
بدأت شركة غوغل طرح ميزة جديدة في تطبيقGoogle Keep على أجهزة أندرويد، تتيح للمستخدمين البحث عن كلمات وعبارات محددة داخل الملاحظات، بعد أن بدأت الشركة العمل عليها العام الماضي.
وتساعد الميزة على الوصول سريعاً إلى محتوى محدد في الملاحظات الطويلة، من خلال فتح الملاحظة والضغط على قائمة النقاط الثلاث أسفل الشاشة، ثم اختيار "البحث داخل الملاحظات" وإدخال الكلمة أو العبارة المطلوبة، لتظهر جميع مواضعها مميزة باللون الأصفر.
وتعمل الخاصية بطريقة مشابهة لوظيفة Ctrl+F على أجهزة الكمبيوتر، ما يسهّل العثور على معلومات محددة داخل النصوص الطويلة.
وبحسب تقارير تقنية، تطرح غوغل الميزة تدريجياً عبر تحديث من جانب الخادم، لذلك قد لا تظهر لدى جميع المستخدمين حتى بعد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، إذ قد يتطلب تفعيلها الانتظار إلى حين وصولها إلى الحساب.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
واتساب يتجاوز حاجز اللغة ويطرح ميزة جديدة
05:00 | 2026-07-11
هل تُستخدم صورك على إنستغرام في الذكاء الاصطناعي؟ ميزة جديدة من ميتا تُثير الجدل!
11:29 | 2026-07-09
واتساب يطرح ميزة جديدة على آيفون
07:54 | 2026-07-07
ميزة أمنية جديدة في واتساب لمكافحة الأرقام المجهولة
08:36 | 2026-06-25
ميزة
غوغل
العبار
اللو
ريجي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
غدا وبعد غد.. زخات مطر وحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية
محليات
28.95%
02:39 | 2026-08-28
غدا وبعد غد.. زخات مطر وحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية
02:39 | 2026-08-28
خبر سار يخص الدولار في العراق
اقتصاد
25.89%
05:28 | 2026-08-29
خبر سار يخص الدولار في العراق
05:28 | 2026-08-29
من جديد.. "صدام حسين" في هوليوود
فن وثقافة
22.8%
12:02 | 2026-08-29
من جديد.. "صدام حسين" في هوليوود
12:02 | 2026-08-29
بعد تأخر أهل العريس.. "خاطب" يستنجد بـ911 لإيصالهم إلى النجف
أمن
22.36%
13:55 | 2026-08-28
بعد تأخر أهل العريس.. "خاطب" يستنجد بـ911 لإيصالهم إلى النجف
13:55 | 2026-08-28
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
اخترنا لك
ماذا يحدث لبياناتنا بعد حذفها من الإنترنت؟
07:45 | 2026-08-29
آيفون 17 يكتسح المراكز الأولى.. ماذا عن سامسونغ S26 ألترا؟
06:57 | 2026-08-28
عندما اتفق ChatGPT وGemini و Claude.. السومرية ضمن أفضل المواقع في العراق
04:08 | 2026-08-28
بثلاثة تحديثات.. واتساب يعزز حماية الحسابات
11:41 | 2026-08-26
إل جي إلكترونيكس تطلق حملة Life’s Good 2026 لتحرير الأذهان والتركيز على ما يهم حقا
06:50 | 2026-08-26
آبل تعتزم تسريح أكثر من 200 موظف
10:41 | 2026-08-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.