ميزة جديدة في غوغل تخص الملاحظات

وتساعد الميزة على الوصول سريعاً إلى محتوى محدد في الملاحظات الطويلة، من خلال فتح الملاحظة والضغط على قائمة النقاط الثلاث أسفل الشاشة، ثم اختيار "البحث داخل الملاحظات" وإدخال الكلمة أو العبارة المطلوبة، لتظهر جميع مواضعها مميزة باللون الأصفر.وتعمل الخاصية بطريقة مشابهة لوظيفة Ctrl+F على أجهزة الكمبيوتر، ما يسهّل العثور على معلومات محددة داخل النصوص الطويلة.وبحسب تقارير تقنية، تطرح غوغل الميزة تدريجياً عبر تحديث من جانب الخادم، لذلك قد لا تظهر لدى جميع المستخدمين حتى بعد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، إذ قد يتطلب تفعيلها الانتظار إلى حين وصولها إلى الحساب.