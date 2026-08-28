آيفون 17 يكتسح المراكز الأولى.. ماذا عن سامسونغ S26 ألترا؟

وبحسب بيانات شركة كاونتربوينت ريسيرش، استحوذ آيفون 17 ‎%‎ على نحو 6% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميًا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026، ليحافظ على المركز الأول للربع الثاني على التوالي.المراكز الثلاثة الأولىلم يقتصر نجاح أبل على النسخة الأساسية من آيفون 17، إذ جاءت هواتف آيفون 17 برو وآيفون 17 برو في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ما منح الشركة سيطرة كاملة على المراكز الثلاثة الأولى. كما تمكنت الشركة من إدخال خمسة هواتف إلى قائمة العشرة الأكثر مبيعًا، بينها آيفون 17e وآيفون 16.ويعكس هذا الأداء استمرار قوة الطلب على هواتف أبل، رغم تراجع سوق الهواتف الذكية العالمي بنحو %11% على أساس سنوي خلال الربع نفسه.ويرى محللون أن التحديثات التي حصل عليها آيفون 17 ساعدت على تقليص الفجوة بين النسخة الأساسية وطرازات برو، فيما دعمت برامج استبدال الهواتف والعروض وخيارات التمويل مبيعات الأجهزة الأعلى سعرا.المركز الرابعفي المقابل، حقق سامسونغ غالاكسي 526 ألترا إنجازًا لافتًا بحلوله في المركز الرابع عالميًا، متقدمًا بخمس مراتب مقارنة بأداء الجيل السابق. وأصبح الهاتف الأكثر مبيعًا بين أجهزة أندرويد خلال الربع الثاني، في سابقة تعكس تنامي الطلب على الهواتف فائقة الفئة. كما استحوذ S26 ألترا على أكثر من نصف مبيعات سلسلة غالاكسي S26 خلال الفترة نفسها.وساعد إطلاق السلسلة في موعد مختلف عن الجيل السابق، إلى جانب ميزات مثل شاشة الخصوصية وتقنيات المحسنة، في تعزيز أداء الهاتف، بحسب كاونتربوينت ريسيرش.قائمة العشرةشهدت قائمة الهواتف العشرة الأكثر مبيعًا هيمنة كاملة من أبل وسامسونغ، إذ حصلت كل شركة على خمسة مراكز. واستحوذت الهواتف العشرة مجتمعة على 26% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميًا. ويبدو أن نقص رقائق الذاكرة وارتفاع تكاليف المكونات دفعا الشركات إلى تركيز جهودها على عدد محدود من الهواتف الرئيسة والأكثر ربحية، وهو ما عزز مكانة أبل وسامسونغ في سوق يشهد مزيدًا من التركز حول العلامات التجارية والطرازات الكبرى.وبينما يواصل آيفون 17 احتلال القمة، يؤكد صعود غالاكسي S26 ألترا أن المنافسة في سوق الهواتف الفاخرة دخلت مرحلة جديدة، قد تجعل الصراع بين أبل وسامسونغ أكثر حدة خلال الفترة المقبلة.