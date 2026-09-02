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آسيابي تطلق برنامج بطاقات ماستركارد وتربط عملاءها في العراق بالمدفوعات حول العالم

تكنولوجيا

2026-09-02 | 10:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
آسيابي تطلق برنامج بطاقات ماستركارد وتربط عملاءها في العراق بالمدفوعات حول العالم
337 شوهد

آسيابي تقدم بطاقات ماستركارد الافتراضية وبلاتينيوم ووورلد المرتبطة مباشرةً بمحفظة آسيابي، بما يتيح مدفوعات محلية ودولية آمنة عبر تجربة رقمية واحدة متكاملة.

أعلنت آسيابي اليوم عن إطلاق برنامج بطاقات ماستركارد الخاص بها، في خطوة توسّع خيارات الدفع المتاحة لعملائها في العراق وتربط محفظة آسيابي بشبكة ماستركارد العالمية الموثقة.
 
وتصدر البطاقات الجديدة بموجب ترخيص من شركة ماستركارد إنترناشيونال إنكوربوريتد وبموافقة البنك المركزي العراقي، وهي مرتبطة مباشرةً بمحفظة آسيابي وتُدار بالكامل عبر تطبيق آسيابي، لتمنح العملاء وسيلة بسيطة وآمنة لإجراء المدفوعات محلياً ودولياً.
 
وتطرح آسيابي ثلاثة منتجات من البطاقات: بطاقة ماستركارد الافتراضية، وبطاقة ماستركارد بلاتينيوم، وبطاقة ماستركارد وورلد، بما يوفر للعملاء خيارات مصممة لتلبية مختلف احتياجات الدفع وأنماط الحياة.
 
وفي إطار حملة الإطلاق، تعفي آسيابي عملاءها لفترة محدودة من رسوم الإصدار الاعتيادية للبطاقة الفعلية من فئة بلاتينيوم والبالغة 35,000 دينار عراقي.
 
ويمكن استخدام بطاقات آسيابي ماستركارد للدفع لدى المتاجر وعبر الإنترنت وفي أجهزة الصراف الآلي أينما تعتمد بطاقات ماستركارد. كما تدعم البطاقات تنفيذ المعاملات بعملات متعددة على المستوى الدولي، ما يمنح العملاء مرونة أكبر عند التسوق عبر الإنترنت أو السفر أو إجراء المدفوعات خارج العراق.
 
وتُدار عملية تخصيص البطاقات من خلال مركز التخصيص الداخلي التابع لآسيابي، ما يتيح للشركة الحفاظ على رقابة مباشرة على أمن البطاقات وجودة إنتاجها وسرعة إصدارها.
 
وقد صُمّمت البطاقات لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات اليومية، بما في ذلك المشتريات المحلية والسفر الدولي والتسوق عبر الإنترنت والخدمات الرقمية والألعاب الإلكترونية. ويمكن للعملاء إدارة تجربة البطاقة بالكامل من خلال تطبيق آسيابي، بدءاً من طلب البطاقة وتفعيلها، مروراً بتحويل الأموال بين المحفظة والبطاقة ومتابعة المعاملات لحظة بلحظة، وصولاً إلى إدارة أدوات التحكم بالبطاقة.
 
وقال زرنگ فاروق، المدير المفوض لآسيابي: "يمثل هذا اليوم محطة مهمة لآسيابي ولعملائنا. هدفنا بسيط للغاية: أن نمنح عملاءنا في العراق وسيلة أسهل وأكثر أماناً لربط مدفوعاتهم اليومية ببقية العالم وبأقل الرسوم. فمن خلال الربط بين محفظة آسيابي وماستركارد في تجربة واحدة، يمكن للعملاء إدارة أموالهم محلياً واستخدامها دولياً عبر منصة يعرفونها ويثقون بها."
ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة ضمن استراتيجية آسيابي الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الدفع الرقمي الحديثة في العراق، وربط الاقتصاد الرقمي المتنامي في البلاد بالبنية التحتية العالمية للمدفوعات.

آسيابي هي شركة عراقية للخدمات المالية غير المصرفية ومزوّد لحلول الدفع الرقمي، يقع مقرها الرئيسي في السليمانية وتعمل في جميع أنحاء العراق. تأسست آسيابي عام 2015، وكانت من أوائل الشركات في العراق التي حصلت على ترخيص من البنك المركزي العراقي لتقديم خدمات الدفع الرقمي.


واليوم، توفر آسيابي منظومة متكاملة للدفع الرقمي تتسم بالسرعة والسهولة والأمان، وتخدم الأفراد والشركات من خلال تطبيقات مخصصة للعملاء وللأعمال. وتشمل خدماتها المحافظ الرقمية، وتحويل الأموال دولياً عبر موني جرام، ودفع الفواتير، وشحن رصيد الهاتف، وشراء القسائم الإلكترونية، وصرف الرواتب، إضافةً إلى حلول الدفع لدى التجار عبر الإنترنت وفي المتاجر.

كما تقدم آسيابي منتجات دفع من ماستركارد، مدعومة بمركزها الداخلي الخاص بتخصيص البطاقات، ومرخّصة من شركة ماستركارد العالمية والبنك المركزي العراقي، بما يتيح للعملاء حلول دفع بالبطاقات تتسم بالأمان والسهولة، ومدعومة محلياً وعالمياً.



للتواصل الإعلامي:
شيني رسول
مديرة قسم التسويق / أقدم
Shene.rasul@asiapay.iq
009647723332264

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